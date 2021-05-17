«В ДЮСШ платили 550 рублей, разве на них можно прожить?» Как тренер открыл детский футбольный клуб в родном Бобруйске

Источник материала: Onliner Александр Ковалевский долго мечтал стать профессиональным футболистом и играть в Высшей лиге. В футбол он пришел в 6 лет, играл в клубах Бобруйска, Осиповичей и Жлобина. Но судьба развернула молодого человека в другую сторону: он решил уйти в тренерство. Каково это — создать детский футбольный клуб в районном городе и как совместить хобби с бизнесом, читайте в нашем материале.

— Помню, что в 6 лет у меня было четкое и осознанное желание играть именно в футбол, — говорит Александр.

Сейчас ему 29, он женат. Молодой человек с семьей живет в Бобруйске.

— Вначале я занимался сам, без тренера, на школьном стадионе. Потом нас подобрал настоящий тренер, Сергей Викторович Коновалов, и занимался с нами бесплатно в свое личное время. Я ему за это бесконечно благодарен, — говорит Александр (к слову, именно к нему Сергей Викторович привел заниматься своего внука).





«У дублирующего состава зарплата была $100—200»

Потом было Бобруйское училище олимпийского резерва, два чемпионских титула по юношам 1992 года рождения. Три года Александр был в дублирующем составе футбольного клуба «Белшина». Тогда он впервые получил свой профессиональный контракт. Но баснословной зарплаты футболистов не увидел.

— У футболистов про заработки говорить не принято, в лучшем случае отшучиваются. Могу сказать про себя: в 2009-м первая зарплата была порядка $100, через год подросла до $200. У дублирующего состава было примерно так. В основном составе «Белшины», по рассказам, тогда зарабатывали от $1000 до $5000.





Но в какой-то момент Александр решил бросить футбол. Считает, что ему не дали вырасти, хотя потенциал был.

— Когда ушел из футбола, работал грузчиком, мерчандайзером, продавцом-консультантом, строителем, охранником, кладовщиком. Зарабатывал на тот момент около $200—300, — рассказывает Александр. — Тяжело было, душа ни к чему не лежала, долго нигде не задерживался. Параллельно получил высшее образование, стал организатором спортивных оздоровительных мероприятий и туризма.





Затем парень ушел служить в погранвойска. Говорит, за год на границе переосмыслил все и понял, чего хочет: быть футболистом, а потом и тренером в Высшей лиге.

— После армии я играл за футбольный клуб «Осиповичи». Попутно тренировал юниоров в этом же клубе, — отмечает Александр.





«Мало кому из тренеров хватает терпения работать с детским садом»

Пять лет назад Александр впервые попробовал тренировать дошкольников. Устроился на работу в частный клуб друга.

— Вначале было сложно. Детям по 4—6 лет — я не знал, как общаться, было страшно, что они меня не поймут… Где-то через два месяца пошло на лад, появилась своя методика работы с самыми маленькими, — рассказывает он. — Потом устроился работать в спортшколу «Березины». Там тоже занимались дети, но постарше — 8—10 лет.





Правда, зарплата спортивного тренера оставляла желать лучшего. Молодой семье не хватало средств.

— Заработок тренера в ДЮСШ за последние годы вырос с 375 до 550 рублей (частично за счет увеличения часов). Разве на эти деньги можно прожить? — говорит Александр.

В какой-то момент молодой человек решил рискнуть и открыть свое дело. Так почти два года назад в Бобруйске появился детский футбольный клуб «Трамплин».

— Главное наше отличие — мы берем в клуб детей с 3 лет. Я сам ходил по детским садам, давал объявления, искал ребятишек, которые хотят заниматься, — рассказывает Александр. — Группы набирались достаточно быстро. Правда, был и отсев: в таком возрасте сложно понять, чего ребенок хочет на самом деле и может ли он тренироваться. Редкое занятие обходилось без капризов и плача. Кстати, мало кому из тренеров хватает терпения работать с детским садом. А поговорить по-мужски еще нельзя. Было ли страшно открываться? Нет. Я уже знал, чего ждать от работы с малышами.





«Доходы за вычетом текущих трат — примерно 1800 рублей»

Для открытия Александр сначала зарегистрировался как ИП, потом заплатил 93 рубля единого налога на месяц. Аренда зала обходится в 450—600 рублей в месяц. Закупка инвентаря — еще 1500 рублей, но это долгое вложение. Еще около 100 рублей ушло на стартовую рекламу, сейчас это где-то 20 рублей в месяц. Ну и дополнительные расходы: к примеру, леденцы для стимулирования младшей группы — около 100 рублей.

— Мы стартовали без кредитов, а потом уже тратились из доходов. На открытие одной группы ушло примерно 1000 рублей сразу, так как инвентарь постепенно приходится докупать, — объясняет он. — Мы начинали летом, потому в первые месяцы обошлись без аренды.





Сейчас к расходам добавилась зарплата еще одного тренера — всего за месяц получается примерно 280 рублей и еще порядка 100 рублей за работника в фонд соцзащиты.

Изначально месяц занятий стоил 50 рублей (дважды в неделю), потом — 60. По словам Александра, окупает себя группа из 12 человек, а вот чтобы начать зарабатывать что-то, нужно хотя бы три группы по 15—16 регулярно занимающихся ребят. Тогда заработок тренера (если он один) уже сравним с зарплатой в государственной школе.





— Сейчас в клубе три места занятий. В холодные месяцы это три арендуемых зала, летом занимаемся на открытых стадионах. В каждом зале (на стадионе) по две группы: старшая и младшая. Доходы за вычетом текущих трат — примерно 1800 рублей. Но пока многое уходит на развитие, — говорит тренер.

Еще одна затратная статья — разные курсы, стажировки и так далее. Одна из статей затрат — это лицензии УЕФА D и C — они стоили по 700 рублей. Курсы по спортивной физиологии — примерно 250 рублей. Категория B обойдется уже примерно в $900—1000. Есть конференции от федерации футбола, там тоже за многое приходится платить.

Спонсоров и дополнительных доходов у «Трамплина» нет. Есть партнеры — организации, которые делают членам клуба скидки: детский игровой центр, продавцы спорттоваров и другие. Но главные риски проекта, конечно, в области финансов.

— Все зависит от того, сколько детей захочет у нас заниматься и сколько родителей готовы заплатить 60 рублей. Надеемся, впрочем, что не будет так плохо, чтобы пришлось экономить на детских тренировках, — говорит Александр.





«Мне лично нравится европейская модель, особенно то, что сейчас делается в Бельгии»

Но, конечно, молодой тренер — во многом энтузиаст, и на первом месте у него развитие футбола в стране.

— Самое главное — понимать, что мы хотим дать детям. Просто собирать деньги за общую физическую подготовку с мячиком можно, но такие проекты долго не живут. Детям становится неинтересно. Родители понимают, что это просто платная физкультура. Откроется новая группа ближе к дому, и они уйдут. Чтобы получился клуб, а не просто физкультурная секция, ему нужно развиваться. Нужны игры, поездки, какой-то пиар. Но это деньги. Турнир — от 100 рублей до €500. Платят родители, но у клуба расходы все равно будут.





Сейчас Александр формирует из своих воспитанников команды по возрасту и в зависимости от подготовки. Проводит товарищеские матчи с другими клубами. Вывозит на игры в другие города, пока рядом: Минск, Могилев и ближе.

С пиаром все только начинается. На вырост для игроков, а пока для родителей и болельщиков сделали группы во «ВКонтакте» и Instagram. Но самое интересное в разговоре с Александром — это его взгляд на футбол и концепция развития клуба.





— То, что происходит в белорусском футболе в последние 15 лет, мне в принципе не нравится. Есть талантливая молодежь, но их способности во взрослом спорте не реализуются, — критикует он. — Что особенно плохо, у нас от детских команд тоже требуют результатов. А это дети — кто быстрее растет, тот и побеждает. Команда выигрывает за счет акселератов, но это тупик. Даже серьезные тренировки, если их прекратить, оставят ребенку не больше, чем обычная физкультура. Физические качества развиваются по-разному, они вообще не гарантированы.





Впрочем, Александр не только критикует, но и излагает свою, довольно стройную концепцию:

— Мне лично нравится европейская модель, особенно то, что сейчас делается в Бельгии. Там детей не загоняют в рамки, не управляют, как на джойстике. Пусть дети экспериментируют. Не надо растить сразу только нападающего, пусть он постоит на воротах, посмотрит с другой стороны. Развивать нужно не команду, а индивидуальные качества футболиста. Команда формируется уже из более-менее зрелых игроков.

В Европе много турниров, у нас развивался дворовый футбол. Сейчас становится все меньше отрытых стадионов. Если школьные обычно открыты (и то не всегда), то со всех прочих могут попросить или на всякий случай закроют.





Здесь появляется вопрос о неталантливых детях. Как быть с ними? Александр считает, что при правильном подходе тренировки дадут что-то полезное каждому.

— Кто-то пойдет дальше, кто-то будет играть на дворовом уровне. Есть примеры, как через год-два начинали играть даже ребята с лишним весом. Было бы желание, — заключает он.

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