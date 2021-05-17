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Белорусы Гамбурга на центральной площади показали «красную зону» в центре Европы

17.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В воскресенье наши соотечественники, которые живут во втором по величине городе Германии (после Берлина), выразили свой протест против репрессий, пыток и преступлений против человечности, совершаемых властями Беларуси.

Таким образом белорусы Гамбурга также поддержали подачу документов в немецкий суд о признании Лукашенко и его режима преступным.

Белорусы Гамбурга на центральной площади показали «красную зону» в центре Европы
Белорусы Гамбурга на центральной площади показали «красную зону» в центре Европы
Белорусы Гамбурга на центральной площади показали «красную зону» в центре Европы
Белорусы Гамбурга на центральной площади показали «красную зону» в центре Европы

Также накануне белорусы нескольких немецких городов собрались в горах под бело-красно-белыми флагами и поделились потрясающими фото.

 
 
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В воскресенье наши соотечественники, которые живут во втором по величине городе Германии (после Берлина), выразили свой протест против репрессий, пыток и...
 
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