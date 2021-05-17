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Белорусы Гамбурга на центральной площади показали «красную зону» в центре Европы
17.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В воскресенье наши соотечественники, которые живут во втором по величине городе Германии (после Берлина), выразили свой протест против репрессий, пыток и преступлений против человечности, совершаемых властями Беларуси.
Таким образом белорусы Гамбурга также поддержали подачу документов в немецкий суд о признании Лукашенко и его режима преступным.
Также накануне белорусы нескольких немецких городов собрались в горах под бело-красно-белыми флагами и
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В воскресенье наши соотечественники, которые живут во втором по величине городе Германии (после Берлина), выразили свой протест против репрессий, пыток и...
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