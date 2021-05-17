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Генпрокурор Швед: сбросили всякие маски и пытались физически устранить нашего лидера и его семью

17.05.2021 08:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Генеральная прокуратура в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны установила нацистских преступников литовских батальонов СС и польской Армии Крайовой собирается обратиться в страны их проживания, заявил генпрокурор Андрей Швед.

Генпрокурор Швед: сбросили всякие маски и пытались физически устранить нашего лидера и его семью

«Нами установлены сведения о живых еще нацистских преступниках, которые числились в списках и принимали участие в деятельности карательных батальонов. В первую очередь литовских батальонов СС, Армии Крайовой (боролась как с нацистами, так и с коммунистами. — БелаПАН.). Сейчас готовятся соответствующие материалы, и будет направлено поручение об оказании правовой помощи в эти государства для того, чтобы с этими лицами — они еще живы, нам известно их местожительство — соответствующие правоохранительные органы провели процессуальные действия в рамках уголовного дела о геноциде», — сказал Швед в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Кроме того, его ведомство планирует представить в международный трибунал «достаточный объем доказательств, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны».

Отвечая на вопрос, кому выгодно переписывание истории, Швед увязал это с политическим кризисом в стране: «Это необходимо тем, кто развязал против нас войну, информационную, гибридную, как угодно ее можно называть, те, которые пытались и пытаются неконституционным путем захватить власть в нашей стране, те, которые сбросили всякие маски и пошли вплоть до того, что пытались физически устранить нашего лидера и его семью, сам институт президентства в нашей стране. Они же пытаются уничтожить память о великой победе, так как мы наследники, носители этой памяти, и для них очень важно искоренить у нас понятие, историческую правду для того, чтобы обелить свои же действия. Это те же лица, которые и до сегодняшнего дня пытаются фактически уничтожить наше суверенное белорусское государство».

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