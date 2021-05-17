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Беларусь назвала состав на ЧМ-2021, часть проведения которого отобрали у Минска

17.05.2021 08:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Наставник национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров назвал состав команды, которая примет участие в чемпионате мира.

Беларусь назвала состав на ЧМ-2021, часть проведения которого отобрали у Минска

Свой первый поединок на турнире наша дружина проведет уже в эту пятницу, а вообще соперниками «красно-зеленых» на групповом этапе будут:

21.05.

  • Словакия (начало в 20:15);

23.05.

  • Швеция (16:15);

24.05.

  • Чехия (20:15);

26.05.

  • Великобритания (20:15);

28.05.

  • Дании (20:15);

30.05.

  • Швейцарии (16:15);

01.06.

  • России (20:15).

По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.

 

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Наставник национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров назвал состав команды, которая примет участие в чемпионате мира.
 
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