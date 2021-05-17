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Беларусь назвала состав на ЧМ-2021, часть проведения которого отобрали у Минска
Источник материала: Навiны
Наставник национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров назвал состав команды, которая примет участие в чемпионате мира.
Свой первый поединок на турнире наша дружина проведет уже в эту пятницу, а вообще соперниками «красно-зеленых» на групповом этапе будут:
21.05.
23.05.
24.05.
26.05.
28.05.
30.05.
01.06.
По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.
Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.
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Наставник национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров назвал состав команды, которая примет участие в чемпионате мира.
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