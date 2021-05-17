Беларусь назвала состав на ЧМ-2021, часть проведения которого отобрали у Минска

Наставник национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров назвал состав команды, которая примет участие в чемпионате мира.





Свой первый поединок на турнире наша дружина проведет уже в эту пятницу, а вообще соперниками «красно-зеленых» на групповом этапе будут:

21.05.

Словакия (начало в 20:15);

23.05.

Швеция (16:15);

24.05.

Чехия (20:15);

26.05.

Великобритания (20:15);

28.05.

Дании (20:15);

30.05.

Швейцарии (16:15);

01.06.

России (20:15).

По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.