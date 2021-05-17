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Атмосферные фронты с Западной Европы накрыли Беларусь
Источник материала: Навiны
В понедельник, 17 мая, погоду на территории республики будут формировать атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадут осадки (местами — прогремят грозы, пройдут сильные дожди).
Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый.
Погода в регионах:
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В понедельник, 17 мая, погоду на территории республики будут формировать атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы.
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