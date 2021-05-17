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Атмосферные фронты с Западной Европы накрыли Беларусь

17.05.2021 08:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В понедельник, 17 мая, погоду на территории республики будут формировать атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы.

Атмосферные фронты с Западной Европы накрыли Беларусь

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадут осадки (местами — прогремят грозы, пройдут сильные дожди).

Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый.

Погода в регионах:

  • Брест +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);
  • Витебск +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами 15-18 м/с);
  • Гомель +20..+22°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами 15-18 м/с);
  • Гродно +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);
  • Могилев +22..+24°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, ветер порывами 15-18 м/с);
  • Минск +18..+20°C (вероятность осадков 80-90%, ветер 4-9 м/с).

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В понедельник, 17 мая, погоду на территории республики будут формировать атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы.
 
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