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Итальянцы показали возрожденный родстер Abarth 1000 SP с 240-сильным мотором Alfa Romeo

17.05.2021 08:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Принадлежащий Fiat спортивный бренд Abarth новинками балует нечасто, поэтому даже демонстрация штучного шоу-кара, являющегося современной интерпретацией гоночного 1000 SP 60-х гг., уже событие.


Новый спайдер — плод кооперации Abarth и Alfa Romeo, которые тесно сотрудничали в 50−60-х гг. прошлого столетия. Так в 1966 году появилась на свет гоночная модель 1000 SP (сокращение от Sport Prototipo), выигравшая гонку «500 км Нюрбургринга» — спустя 55 лет итальянцы решили посвятить историческому оригиналу концептуальный родстер, за основу которого также взята Alfa Romeo.


Базируется гоночная среднемоторная «двухдверка» на доработанном шасси спорткара 4C, снятого с производства в конце прошлого года. В основу возрожденного 1000 SP заложен монокок из углепластика, а некоторые элементы шасси выполнены из алюминия. Передняя подвеска — на треугольных рычагах, а сзади — стойки McPherson. 1,7-литровая турбо-«четверка» мощностью 240 л.с. перекочевала с 4C без изменений, о динамике спорткара разработчики не обмолвились.



В модельном ряду Abarth такой родстер с ретродизайном не появится, а единственный построенный экземпляр этой осенью примет участие в различных мероприятиях, посвященных историческим и старинным автомобилям.

 
 
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Принадлежащий Fiat спортивный бренд Abarth новинками балует нечасто, поэтому даже демонстрация штучного шоу-кара, являющегося современной интерпретацией гоночного 1000...
 
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