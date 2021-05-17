Итальянцы показали возрожденный родстер Abarth 1000 SP с 240-сильным мотором Alfa Romeo

Источник материала: Tut.by

Принадлежащий Fiat спортивный бренд Abarth новинками балует нечасто, поэтому даже демонстрация штучного шоу-кара, являющегося современной интерпретацией гоночного 1000 SP 60-х гг., уже событие.





Новый спайдер — плод кооперации Abarth и Alfa Romeo, которые тесно сотрудничали в 50−60-х гг. прошлого столетия. Так в 1966 году появилась на свет гоночная модель 1000 SP (сокращение от Sport Prototipo), выигравшая гонку «500 км Нюрбургринга» — спустя 55 лет итальянцы решили посвятить историческому оригиналу концептуальный родстер, за основу которого также взята Alfa Romeo.





Базируется гоночная среднемоторная «двухдверка» на доработанном шасси спорткара 4C, снятого с производства в конце прошлого года. В основу возрожденного 1000 SP заложен монокок из углепластика, а некоторые элементы шасси выполнены из алюминия. Передняя подвеска — на треугольных рычагах, а сзади — стойки McPherson. 1,7-литровая турбо-«четверка» мощностью 240 л.с. перекочевала с 4C без изменений, о динамике спорткара разработчики не обмолвились.









В модельном ряду Abarth такой родстер с ретродизайном не появится, а единственный построенный экземпляр этой осенью примет участие в различных мероприятиях, посвященных историческим и старинным автомобилям.