Помните пса с пробитой головой и оторванным носом? Узнали, что сейчас с ним, и ищут ли живодера

Источник материала: Tut.by

В конце марта мы рассказали о собаке Вилли из деревни Уза Буда-Кошелевского района. По мнению ветеринаров и волонтеров, пес стал жертвой живодера: когда Вилли нашли, его голова была пробита в нескольких местах, зубы выбиты, челюсть и скула сломаны, а нос просто вырван с мясом (осторожно, по ссылке фото, которые могут вас травмировать , если вы очень восприимчивы, пожалуйста, воздержитесь от их просмотра).

Ветеринар гомельской ветклиники, Александр Драчев, спас Вилли жизнь — по сути, он заново собрал ему и голову, в дырках которой были видны мозги, и разрушенный до основания нос. Хирург аккуратно извлек из черепа осколки, а на носике провел пластическую операцию.

Помощь врачей дала Вилли шанс, но впереди было долгое восстановление и реабилитация. По прошествии времени мы связались с куратором пса, Мариной Португаловой, чтобы узнать, как поживает ее подопечный, а главное — нашли ли того, кто причинил ему зло.





— Вилли себя чувствует просто замечательно, — радуется Марина. — Он полностью восстановился, несмотря на страшные травмы. Даже ранки уже затянулись и заросли шерстью — ничего не видно.

Волонтер говорит, что характер у Вилли под стать самочувствую:





— Идеальная собака, людей просто обожает. Немного трусишка, не без этого. Но оно и понятно — с такой-то историей. Стоит только голос повысить — припадает к земле и не сразу успокаивается. В остальном же эта страшная история на психику его, к счастью, никак не повлияла — ведет себя Вилли так же, как и любая другая собака его возраста.

Правда, есть у Марины и причины для огорчения: под ее опекой огромное количество животных, плюс работа, плюс бытовые хлопоты. И жить Вилли толком негде, и заниматься им некому. Вот и вышло так, что собака, чья история взбудоражила белорусов, сейчас живет в вольере и гуляет всего час в день:





— Он, конечно, очень тоскует в вольере. И не должен там жить, — расстраивается Марина. — Ведь в квартире Вилли себя ведет прекрасно: ничего не портит, с туалетом терпит до выгула, других домочадцев не обижает — котов любит даже, спокойно ест с ними из одной тарелки. (Смеется.) Единственная проблема — других собак боится, и потому сразу начинает защищаться, проявлять к ним агрессию.

А в остальном — добряк. Пес маленький, ему и полутора лет нет — смешной и шебутной.





Ооочень сильно уважает питание, прямо-таки любимое его дело в жизни. Ну и прогулки, конечно, любит, игры, веселье. Это собака для семьи — прекрасно поладит с детьми среднего возраста, которые будут уделять ему время, гулять и играть вместе с ним.

Марина очень просит откликнуться тех, кто проникся историей Вилли и хочет сделать его жизнь лучше:

— Так жаль, что он целыми днями сидит взаперти. Пес молодой совсем, ему бегать нужно, общаться с человеком, познавать мир — он в этом очень нуждается. Поэтому мы ищем ответственных и добрых людей, которые готовы стать для Вилли настоящими друзьями. Пес может жить как в квартире, так и в частном доме — с выгулом на огороженной территории.





А пока Вилли всё еще находится в поиске своей семьи, его судьбой занимается и волонтер Светлана Прокопцова, которая хочет добиться справедливости. Женщина настаивает на том, чтобы органы отнеслись к этой ситуации серьезно — и хотя бы попробовали найти того, кто нанес Вилли такие травмы.

Мы созвонились со Светланой, и выяснилось, что дело приняло неожиданный оборот:

— Сначала мне прислали отписку самую настоящую! — возмущается волонтер. — «Лицо не установлено, дело закрыто». Меня такой подход, разумеется, не устроил.

Я написала жалобу: по моему мнению, проверка была проведена абы как, ни разу со мной никто не связался, с врачами, я знаю, тоже никто не общался, все сроки нарушены. Без особой надежды, но все-таки отправила письмо.





И, представьте, мое заявление рассмотрел заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома, полковник милиции Александр Васильев — и человек со мной согласился! Более того, написал развернутое письмо, из которого ясно, что он действительно внимательно изучил нашу ситуацию и что ему не всё равно.

Светлана признается: за последние годы она так привыкла, что к делам, связанным с животным, относятся спустя рукава, что эта ситуация ее приятно шокировала:

— Вы даже представить себе не можете, сколько надежды дают всей нашей зоозащите эти слова — «Жалобу удовлетворить». Это значит, стоит верить в то, что можно всё изменить (подробнее ознакомиться с документами можно по ссылке ).

Чем всё это закончится, я не знаю, но останавливаться не планирую. Не уверена, что человека, который сделал это с Вилли, найдут, но, надеюсь, я добьюсь того, чтобы его хотя бы начали искать!

Если вы хотите дать Вилли дом, вы можете связаться с Мариной по этому номеру: +375 29 832 90 54