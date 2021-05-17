Савиных: как под маркой демократии вводится внешнее управление

Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

- прямая и представительная демократия: в чем принципиальная разница;

- что именно и в чьих интересах "экспортирует" западная демократия;

- демократия - не анархия, а хорошая управляемость;

- нужен ли демократическому обществу "мудрый пастырь";

- снизу вверх или сверху вниз: как строится демократия.

Программу "Горизонт событий" с участием председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания РБ Андрея Савиных смотрите на Sputnik Беларусь.

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