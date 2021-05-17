ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Савиных: как под маркой демократии вводится внешнее управление

17.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы: 

© Sputnik / Григорий Дубовицкий
Это не работает: США отказались от свержения режимов в мире

- прямая и представительная демократия: в чем принципиальная разница;

- что именно и в чьих интересах "экспортирует" западная демократия;

- демократия - не анархия, а хорошая управляемость;

- нужен ли демократическому обществу "мудрый пастырь";

- снизу вверх или сверху вниз: как строится демократия.

Программу "Горизонт событий" с участием председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания РБ Андрея Савиных смотрите на Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередной выпуск программы "Горизонт событий" с участием председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания...
 
Новости дня
Новости разные
 
Итальянцы показали возрожденный родстер Abarth 1000 SP с 240-сильным мотором Alfa Romeo
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by