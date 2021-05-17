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Савиных: как под маркой демократии вводится внешнее управление
17.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
© Sputnik / Григорий Дубовицкий
- прямая и представительная демократия: в чем принципиальная разница;
- что именно и в чьих интересах "экспортирует" западная демократия;
- демократия - не анархия, а хорошая управляемость;
- нужен ли демократическому обществу "мудрый пастырь";
- снизу вверх или сверху вниз: как строится демократия.
Программу "Горизонт событий" с участием председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания РБ Андрея Савиных смотрите на Sputnik Беларусь.
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