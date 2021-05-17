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В кокошнике и с флагом: Манижа ярко ворвалась на открытие "Евровидения"
17.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица Манижа произвела фурор на открытии песенного конкурса "Евровидение-2021": представительница России выбрала запоминающийся наряд.
Еще в начале весны путем голосования был выбран претендент, который в 2021 году представит Россию на главном музыкальном шоу. Группа Little Big от смотра отказалась, после чего у фанатов
16 мая в Роттердаме прошло
Для своего появления певица выбрала очень необычный и запоминающийся образ: ярко-алый комбинезон свободного кроя с воротником стойкой и пышными рукавами. Свой аутфит 25-летняя звезда дополнила аутентичным кокошником, расшитым жемчугом, а также мини-флагом России, который заменил девушке сумку.
Снимками с открытия Манижа поделилась в своем Instagram. В трогательной записи исполнительница поблагодарила всех фолловеров и родных за поддержку и крепкий тыл.
Напомним, что до этого звезда
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Для самопрезентации певица выбрала необычный аутфит и мгновенно привлекла внимание публики и прессы.
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