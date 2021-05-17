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В кокошнике и с флагом: Манижа ярко ворвалась на открытие "Евровидения"

17.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Манижа произвела фурор на открытии песенного конкурса "Евровидение-2021": представительница России выбрала запоминающийся наряд.

Еще в начале весны путем голосования был выбран претендент, который в 2021 году представит Россию на главном музыкальном шоу. Группа Little Big от смотра отказалась, после чего у фанатов появилась новая фаворитка - Манижа. Певица представит страну с песней Russian Woman.

16 мая в Роттердаме прошло открытие "Евровидения": на ковровой дорожке засветились представители разных стран, но ярче всех сияла Манижа.

Для своего появления певица выбрала очень необычный и запоминающийся образ: ярко-алый комбинезон свободного кроя с воротником стойкой и пышными рукавами. Свой аутфит 25-летняя звезда дополнила аутентичным кокошником, расшитым жемчугом, а также мини-флагом России, который заменил девушке сумку.

Снимками с открытия Манижа поделилась в своем Instagram. В трогательной записи исполнительница поблагодарила всех фолловеров и родных за поддержку и крепкий тыл.

Напомним, что до этого звезда высказалась о своем наряде для выступления на "Евровидении", назвав его манифестом.

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Для самопрезентации певица выбрала необычный аутфит и мгновенно привлекла внимание публики и прессы.
 
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