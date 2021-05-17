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Генпрокурор: Еще живы участники батальонов СС и Армии Крайовой, ответственные за геноцид белорусов
17.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Генеральный прокурор Андрей Швед в эфире «Беларусь 1» рассказал о результатах проведенных раскопок в местах массового уничтожения белорусов.
– Только под Логойском, где мы начали первый осмотр места массового уничтожения наших граждан и, по архивным данным, предполагали обнаружить один ров с убитыми женщинами, детьми, стариками, криминалистическая техника показала, что таких рвов там значительно больше, – заявил Швед.
По его словам, количество жертв сильно превышает прежние сведения:
– Скажу больше. Когда мы начали работать там, даже опытные следователи, прокуроры, криминалисты содрогнулись от того что там увидели. Наслоения людей, матери, которые обнимают своих младенцев с пулевыми отверстиями в затылке — все это настолько поражает. Показывает цинизм, жестокость фашизма, нацизма. Любой идеи, которая направлена на уничтожение населения, сопряженное с геноцидом…
– Кроме того, нами установлены сведения о еще живых нацистских преступниках, которые числились в списках и принимали участие в деятельности карательных батальонов. В первую очередь литовских батальонов СС и Армии Краевой.
Сейчас готовятся соответствующие материалы и будет направлено поручение об оказании правовой помощи в эти государства для того, чтобы соответствующие правоохранительные органы провели с этими лицами, а они еще живы, нам известно их место жительства, процессуальные действия в рамках уголовного дела о геноциде.
Швед рассказал, что Генпрокуратура планирует представить в международные трибуналы доказательства, чтобы начать процедуру официального признания геноцида белорусского народа во время ВОВ.
Ранее Швед
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Прокуратура собирается направить материалы в соседние государства.
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