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Генпрокурор: Еще живы участники батальонов СС и Армии Крайовой, ответственные за геноцид белорусов

17.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Генеральный прокурор Андрей Швед в эфире «Беларусь 1» рассказал о результатах проведенных раскопок в местах массового уничтожения белорусов.

– Только под Логойском, где мы начали первый осмотр места массового уничтожения наших граждан и, по архивным данным, предполагали обнаружить один ров с убитыми женщинами, детьми, стариками, криминалистическая техника показала, что таких рвов там значительно больше, – заявил Швед.

По его словам, количество жертв сильно превышает прежние сведения:

– Скажу больше. Когда мы начали работать там, даже опытные следователи, прокуроры, криминалисты содрогнулись от того что там увидели. Наслоения людей, матери, которые обнимают своих младенцев с пулевыми отверстиями в затылке — все это настолько поражает. Показывает цинизм, жестокость фашизма, нацизма. Любой идеи, которая направлена на уничтожение населения, сопряженное с геноцидом…

– Кроме того, нами установлены сведения о еще живых нацистских преступниках, которые числились в списках и принимали участие в деятельности карательных батальонов. В первую очередь литовских батальонов СС и Армии Краевой.

Сейчас готовятся соответствующие материалы и будет направлено поручение об оказании правовой помощи в эти государства для того, чтобы соответствующие правоохранительные органы провели с этими лицами, а они еще живы, нам известно их место жительства, процессуальные действия в рамках уголовного дела о геноциде.

Швед рассказал, что Генпрокуратура планирует представить в международные трибуналы доказательства, чтобы начать процедуру официального признания геноцида белорусского народа во время ВОВ.

Ранее Швед прокомментировал принятие закона «О недопущении героизации нацизма». По его мнению, это очень своевременный закон, поскольку «руководители ряда государств, элита так называемая, воспринимают идею нацизма как составную часть своей государственной идеологии».

 
 
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Прокуратура собирается направить материалы в соседние государства.
 
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