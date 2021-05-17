На Цнянке ОМОН задержал группу велосипедистов

Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитники сообщают , что на Окрестина попали 14 человек.

Группа велосипедистов была задержана 16 мая около 17:50 на Цнянском водохранилище в Минске. Сначала их доставили в Советский РОВД «для выяснения обстоятельств дела», затем – на Окрестина до суда.









Задержанные являются членами велосообщества Minsk Fixed Gear, они собрались на гонку. Велосипедистов заранее предупредили, что на мероприятии не должно быть протестной символики.

Вот что рассказал TUT.BY один из очевидцев:

— Мы собрались устроить гонку, было более 40 человек. Собрались на горе перед стартом, договаривались без символики. Однако один парень был в майке протестной, подъехал бус, его задержали, мы разъехались, бус уехал.

Собрались второй раз стартовать на том же месте, тот же бус подъехал, начали требовать показать содержимое рюкзаков, но сказали, что «перепишем организатора, вас трогать никто не будет».

Около часа мурыжили, и тут подъехал второй бус, как нам сказали, с начальством ОМОНа. Тут начали всех переписывать, а на вопрос зачем, ответ был, что мероприятие несанкционировано, нужно разрешение исполкома. В итоге подъехал третий микроавтобус, часть разбежалась, остальных в Советское РУВД «для выяснения».