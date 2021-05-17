ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Цнянке ОМОН задержал группу велосипедистов

17.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитники сообщают, что на Окрестина попали 14 человек.

Группа велосипедистов была задержана 16 мая около 17:50 на Цнянском водохранилище в Минске. Сначала их доставили в Советский РОВД «для выяснения обстоятельств дела», затем – на Окрестина до суда.

На Цнянке ОМОН задержал группу велосипедистов

На Цнянке ОМОН задержал группу велосипедистов

Задержанные являются членами велосообщества Minsk Fixed Gear, они собрались на гонку. Велосипедистов заранее предупредили, что на мероприятии не должно быть протестной символики. 

Вот что рассказал TUT.BY один из очевидцев:

— Мы собрались устроить гонку, было более 40 человек. Собрались на горе перед стартом, договаривались без символики. Однако один парень был в майке протестной, подъехал бус, его задержали, мы разъехались, бус уехал.

Собрались второй раз стартовать на том же месте, тот же бус подъехал, начали требовать показать содержимое рюкзаков, но сказали, что «перепишем организатора, вас трогать никто не будет».

Около часа мурыжили, и тут подъехал второй бус, как нам сказали, с начальством ОМОНа. Тут начали всех переписывать, а на вопрос зачем, ответ был, что мероприятие несанкционировано, нужно разрешение исполкома. В итоге подъехал третий микроавтобус, часть разбежалась, остальных в Советское РУВД «для выяснения».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитники сообщают, что на Окрестина попали 14 человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Призы за покупки в Каталоге с Mastercard! Узнайте, как выиграть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by