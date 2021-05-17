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Призы за покупки в Каталоге с Mastercard! Узнайте, как выиграть

17.05.2021 09:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Объявляем новый сезон топовых призов за покупки в Каталоге открытым. К лету совместно с Mastercard мы подготовили: шустрый квадрокоптер, колонки для вечеринок, экшен-камеры, электросамокаты, грили и вертикальные пылесосы. Рассказываем, какие простые условия нужно выполнить, чтобы стать участником рекламной игры.

Три шага к шансу выиграть топ-призы

  1. Оформите заказ с оплатой картой Mastercard, «Халва» или «Onliner Клевер» в системе Onliner Pay с 17 мая по 27 июня.

  2. Выкупите один или несколько товаров в заказе на сумму от 10 рублей с 17 мая по 27 июня.

  3. Дайте согласие на участие и заполните поля «Фамилия», «Имя» и «Отчество» в личном кабинете на Onliner https://profile.onliner.by/personal.

И не забывайте про еще один приятный бонус. Доставка любых заказов в любую точку страны по карте Mastercard — бесплатна!

Каждую неделю новые призы!

Два пылесоса Dyson V11 Absolute Extra в первом туре. Участвуют заказы, доставленные с 17 по 23 мая.

Пылесос Dyson V11 Absolute Extra
3 отзыва
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, потребление: 610 Вт, регулировка мощности на корпусе, шум 88 дБ, турбощетка
–11%1910 р.
36 предложений
Сравнить эти товары →
Пылесосы в Каталоге Onliner

Пять электрогрилей Tefal Optigrill Elite во втором туре. Участвуют заказы, доставленные с 24 по 30 мая.

Электрогриль Tefal Optigrill Elite GC750D30
2 отзыва
2000 Вт, закрытый, двухсторонний (гриль-пресс), рабочая поверхность 200x300 мм
614 р.
33 предложения
Электрогрили в Каталоге Onliner

Пять электросамокатов Xiaomi Mi Electric Scooter Essential в третьем туре. Участвуют заказы, доставленные с 31 мая по 6 июня.

Электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Essential (международная версия, черный)
4 отзыва
взрослый/подростковый (макс. 100 кг), до 20 км/ч, мощность 250 Вт, запас хода 20 км, аккумулятор 5.1 А·ч, рекуперация, материал платформы: алюминий, вес 12 кг
960 р.
15 предложений
Электросамокаты в Каталоге Onliner

Четыре экшен-камеры GoPro HERO9 Black Edition в четвертом туре. Участвуют заказы, доставленные с 7 по 13 июня.

Экшен-камера GoPro HERO9 Black Edition
4 отзыва
стандартная, 5K, матрица 1/2.3" (видео 20 Мп), Timelapse, GPS
1310 р.
16 предложений
Экшен-камеры в Каталоге Onliner

Пять party-колонок Sony в пятом туре. Участвуют заказы, доставленные с 14 по 20 июня.

Колонка для вечеринок Sony MHC-V73D
колонка для вечеринок c поддержкой видео, DVD, BT, радио
1371 р.
20 предложений
Колонки для вечеринок в Каталоге Onliner

И квадрокоптер DJI Mavic Air 2 Fly More Combo в шестом туре. Участвуют заказы, доставленные с 21 по 27 июня.

Квадрокоптер DJI Mavic Air 2 Fly More Combo
1 отзыв
квадрокоптер, двигатель бесколлекторный, частота: 2.4 ГГц/5.8 ГГц, камера 48 мп (макс. 240 fps), время полета: 34 мин, дальность: 10000 м
3444 р.
8 предложений
Радиоуправляемые авиамодели в Каталоге Onliner

Победителей по традиции будем определять в прямом эфире. График эфиров:

Номер тура

Дата и время проведения розыгрыша

Участвуют заказы участников, получившие статус «Доставлен» в следующий период

Участник подтвердил свое желание принять участие в игре

Приз розыгрыша

Тур 1

28.05.2021,

в 12:00

с 17.05.2021

по 23.05.2021

не позднее

23.05.2021

Dyson V11 Absolute Extra

2 приза

Тур 2

04.06.2021,

в 12:00

с 24.05.2021

по 30.05.2021

не позднее

30.05.2021

Tefal Optigrill Elite

5 призов

Тур 3

11.06.2021,

в 12:00

с 31.05.2021

по 06.06.2021

не позднее

06.06.2021 (23:59:59)

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential

5 призов

Тур 4

18.06.2021,

в 12:00

с 07.06.2021

по 13.06.2021

не позднее

13.06.2021

GoPro HERO9 Black Edition

4 приза

Тур 5

25.06.2021,

в 12:00

с 14.06.2021

по 20.06.2021

не позднее

20.06.2021

Party-колонки Sony

5 призов

Тур 6

02.07.2021,

в 12:00

с 21.06.2021

по 27.06.2021

не позднее

27.06.2021

DJI Mavic Air 2 Fly More Combo

1 приз

Полные правила рекламной игры читайте тут. И задавайте вопросы в комментариях, будем следить и отвечать.

И в конце не можем не рассказать про еще один бонус. Покупки в Каталоге, оплаченные картами Mastercard от «МТБанка» (например, «Onliner Клевер» и «Халва»), также дают возможность разбогатеть на 200 000 рублей, если не забыть зарегистрироваться в рекламной игре «Все просто». Узнавайте подробности, если хотите проверить удачу по полной.

 
 
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Объявляем новый сезон топовых призов за покупки в Каталоге открытым. К лету совместно с Mastercard мы подготовили: шустрый квадрокоптер, колонки для вечеринок,...
 
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