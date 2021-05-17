Призы за покупки в Каталоге с Mastercard! Узнайте, как выиграть

Источник материала: Onliner

Объявляем новый сезон топовых призов за покупки в Каталоге открытым. К лету совместно с Mastercard мы подготовили: шустрый квадрокоптер, колонки для вечеринок, экшен-камеры, электросамокаты, грили и вертикальные пылесосы. Рассказываем, какие простые условия нужно выполнить, чтобы стать участником рекламной игры.

Три шага к шансу выиграть топ-призы

Оформите заказ с оплатой картой Mastercard, «Халва» или «Onliner Клевер» в системе Onliner Pay с 17 мая по 27 июня. Выкупите один или несколько товаров в заказе на сумму от 10 рублей с 17 мая по 27 июня. Дайте согласие на участие и заполните поля «Фамилия», «Имя» и «Отчество» в личном кабинете на Onliner https://profile.onliner.by/personal .

И не забывайте про еще один приятный бонус. Доставка любых заказов в любую точку страны по карте Mastercard — бесплатна!

Каждую неделю новые призы!

Два пылесоса Dyson V11 Absolute Extra в первом туре. Участвуют заказы, доставленные с 17 по 23 мая.

Пять электрогрилей Tefal Optigrill Elite во втором туре. Участвуют заказы, доставленные с 24 по 30 мая.

Пять электросамокатов Xiaomi Mi Electric Scooter Essential в третьем туре. Участвуют заказы, доставленные с 31 мая по 6 июня.

Четыре экшен-камеры GoPro HERO9 Black Edition в четвертом туре. Участвуют заказы, доставленные с 7 по 13 июня.

Пять party-колонок Sony в пятом туре. Участвуют заказы, доставленные с 14 по 20 июня.

И квадрокоптер DJI Mavic Air 2 Fly More Combo в шестом туре. Участвуют заказы, доставленные с 21 по 27 июня.

Победителей по традиции будем определять в прямом эфире. График эфиров:

Полные правила рекламной игры читайте тут . И задавайте вопросы в комментариях, будем следить и отвечать.

И в конце не можем не рассказать про еще один бонус. Покупки в Каталоге, оплаченные картами Mastercard от «МТБанка» (например, «Onliner Клевер» и «Халва»), также дают возможность разбогатеть на 200 000 рублей, если не забыть зарегистрироваться в рекламной игре «Все просто». Узнавайте подробности , если хотите проверить удачу по полной.