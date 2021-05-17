Призы за покупки в Каталоге с Mastercard! Узнайте, как выиграть
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Источник материала:
Onliner
Объявляем новый сезон топовых призов за покупки в Каталоге открытым. К лету совместно с Mastercard мы подготовили: шустрый квадрокоптер, колонки для вечеринок, экшен-камеры, электросамокаты, грили и вертикальные пылесосы. Рассказываем, какие простые условия нужно выполнить, чтобы стать участником рекламной игры.
Три шага к шансу выиграть топ-призы
Оформите заказ с оплатой картой Mastercard, «Халва» или «Onliner Клевер» в системе Onliner Pay с 17 мая по 27 июня.
Выкупите один или несколько товаров в заказе на сумму от 10 рублей с 17 мая по 27 июня.
Дайте согласие на участие и заполните поля «Фамилия», «Имя» и «Отчество» в личном кабинете на Onliner
. https://profile.onliner.by/personal
И не забывайте про еще один приятный бонус. Доставка любых заказов в любую точку страны по карте Mastercard — бесплатна!
Каждую неделю новые призы!
Два пылесоса
в первом туре. Участвуют заказы, доставленные с 17 по 23 мая. Dyson V11 Absolute Extra
Пять электрогрилей
во втором туре. Участвуют заказы, доставленные с 24 по 30 мая. Tefal Optigrill Elite
Пять электросамокатов
в третьем туре. Участвуют заказы, доставленные с 31 мая по 6 июня. Xiaomi Mi Electric Scooter Essential
Четыре экшен-камеры
в четвертом туре. Участвуют заказы, доставленные с 7 по 13 июня. GoPro HERO9 Black Edition
Пять party-колонок
в пятом туре. Участвуют заказы, доставленные с 14 по 20 июня. Sony
И квадрокоптер
в шестом туре. Участвуют заказы, доставленные с 21 по 27 июня. DJI Mavic Air 2 Fly More Combo
Победителей по традиции будем определять в прямом эфире. График эфиров:
Номер тура
Дата и время проведения розыгрыша
Участвуют заказы участников, получившие статус «Доставлен» в следующий период
Участник подтвердил свое желание принять участие в игре
Приз розыгрыша
Тур 1
28.05.2021,
в 12:00
с 17.05.2021
по 23.05.2021
не позднее
23.05.2021
Dyson V11 Absolute Extra
2 приза
Тур 2
04.06.2021,
в 12:00
с 24.05.2021
по 30.05.2021
не позднее
30.05.2021
Tefal Optigrill Elite
5 призов
Тур 3
11.06.2021,
в 12:00
с 31.05.2021
по 06.06.2021
не позднее
06.06.2021 (23:59:59)
Xiaomi Mi Electric Scooter Essential
5 призов
Тур 4
18.06.2021,
в 12:00
с 07.06.2021
по 13.06.2021
не позднее
13.06.2021
GoPro HERO9 Black Edition
4 приза
Тур 5
25.06.2021,
в 12:00
с 14.06.2021
по 20.06.2021
не позднее
20.06.2021
Party-колонки
Sony
5 призов
Тур 6
02.07.2021,
в 12:00
с 21.06.2021
по 27.06.2021
не позднее
27.06.2021
DJI Mavic Air 2 Fly More Combo
1 приз
Полные правила рекламной игры читайте
. И задавайте вопросы в комментариях, будем следить и отвечать. тут
И в конце не можем не рассказать про еще один бонус. Покупки в Каталоге, оплаченные картами Mastercard от «МТБанка» (например, «Onliner Клевер» и «Халва»), также дают возможность разбогатеть на 200 000 рублей, если не забыть зарегистрироваться в рекламной игре «Все просто». Узнавайте
, если хотите проверить удачу по полной. подробности
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Объявляем новый сезон топовых призов за покупки в Каталоге открытым. К лету совместно с Mastercard мы подготовили: шустрый квадрокоптер, колонки для вечеринок,...
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