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Ускорьте продажу авто и выиграйте iPhone 12 Pro

17.05.2021 09:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Продаете авто прямо сейчас? Тогда у вас есть шанс выиграть iPhone 12, одновременно ускорив продажу вашей ласточки! Для этого нужно иметь активное объявление на «Автобарахолке» и оплатить онлайн один из пакетов продвижения картой Mastercard. Объявления на продвижении заметнее в списке, получают больше просмотров и откликов покупателей. Выгодно и эффективно.

Как выиграть iPhone 12 PRO в два шага?

  1. С 17 мая по 16 августа оплатите подписку на любой пакет продвижения картой Mastercard онлайн.
  2. Дайте согласие на участие в рекламной игре и заполните графы «Фамилия», «Имя» и «Отчество» в профиле. Эти данные не видны другим пользователям.

В игре принимают участие транзакции по покупке пакетов продвижения на «Автобарахолке» картой Mastercard (исключение составляют карты Maestro и «Белкарт»/Maestro). Одна транзакция — один шанс выиграть приз. Каждое списание в рамках автоматической подписки также дает новый шанс в розыгрыше. Уникальный ID платежа вы увидите у вас в профиле в истории транзакций.

Приз каждый месяц

Номер тура

Дата и время проведения розыгрыша

Дата покупки подписки на продвижение

Срок подтверждения участником согласия на участие

Тур 1

25.06.2021,

в 12:15

с 17.05.2021

по 16.06.2021

(23:59:59)

включительно

не позднее

16.06.2021

(23:59:59)

Тур 2

23.07.2021,

в 12:00

с 17.06.2021

по 16.07.2021

(23:59:59)

включительно

не позднее

16.07.2021

(23:59:59)

Тур 3

20.08.2021,

в 12:00

с 17.07.2021

по 16.08.2021

(23:59:59)

включительно

не позднее

16.08.2021

(23:59:59)

Полные правила рекламной игры читайте по ссылке.

Частые вопросы

1. Если пополнить мой счет Onliner c карты Mastercard для оплаты продвижения, то я буду участвовать?

Нет, участвуют только прямые онлайн-оплаты продвижения. Оплаты со счета Onliner, в том числе через ЕРИП и SMS, не принимают участия в рекламной игре.

2. Можно оплатить любой пакет?

Вне зависимости от того, какой пакет вы выбрали, базовый или максимальный, одна транзакция по оплате дает вам один шанс. Чем больше транзакций — тем больше шансов.

Желаем удачи!

 
 
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Продаете авто прямо сейчас? Тогда у вас есть шанс выиграть iPhone 12, одновременно ускорив продажу вашей ласточки! Для этого нужно иметь активное объявление на...
 
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