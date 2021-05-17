Ускорьте продажу авто и выиграйте iPhone 12 Pro

Источник материала: Onliner

Продаете авто прямо сейчас? Тогда у вас есть шанс выиграть iPhone 12, одновременно ускорив продажу вашей ласточки! Для этого нужно иметь активное объявление на «Автобарахолке» и оплатить онлайн один из пакетов продвижения картой Mastercard. Объявления на продвижении заметнее в списке, получают больше просмотров и откликов покупателей. Выгодно и эффективно.

Как выиграть iPhone 12 PRO в два шага?

С 17 мая по 16 августа оплатите подписку на любой пакет продвижения картой Mastercard онлайн. Дайте согласие на участие в рекламной игре и заполните графы «Фамилия», «Имя» и «Отчество» в профиле . Эти данные не видны другим пользователям.

В игре принимают участие транзакции по покупке пакетов продвижения на «Автобарахолке» картой Mastercard (исключение составляют карты Maestro и «Белкарт»/Maestro). Одна транзакция — один шанс выиграть приз. Каждое списание в рамках автоматической подписки также дает новый шанс в розыгрыше. Уникальный ID платежа вы увидите у вас в профиле в истории транзакций.

Приз каждый месяц

Номер тура Дата и время проведения розыгрыша Дата покупки подписки на продвижение Срок подтверждения участником согласия на участие Тур 1 25.06.2021, в 12:15 с 17.05.2021 по 16.06.2021 (23:59:59) включительно не позднее 16.06.2021 (23:59:59) Тур 2 23.07.2021, в 12:00 с 17.06.2021 по 16.07.2021 (23:59:59) включительно не позднее 16.07.2021 (23:59:59) Тур 3 20.08.2021, в 12:00 с 17.07.2021 по 16.08.2021 (23:59:59) включительно не позднее 16.08.2021 (23:59:59)

Полные правила рекламной игры читайте по ссылке .

Частые вопросы

1. Если пополнить мой счет Onliner c карты Mastercard для оплаты продвижения, то я буду участвовать?

Нет, участвуют только прямые онлайн-оплаты продвижения. Оплаты со счета Onliner, в том числе через ЕРИП и SMS, не принимают участия в рекламной игре.

2. Можно оплатить любой пакет?

Вне зависимости от того, какой пакет вы выбрали, базовый или максимальный, одна транзакция по оплате дает вам один шанс. Чем больше транзакций — тем больше шансов.

Желаем удачи!