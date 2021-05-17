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Ускорьте продажу авто и выиграйте iPhone 12 Pro
Источник материала: Onliner
Продаете авто прямо сейчас? Тогда у вас есть шанс выиграть iPhone 12, одновременно ускорив продажу вашей ласточки! Для этого нужно иметь активное объявление на
Как выиграть iPhone 12 PRO в два шага?
В игре принимают участие транзакции по покупке пакетов продвижения на «Автобарахолке» картой Mastercard (исключение составляют карты Maestro и «Белкарт»/Maestro). Одна транзакция — один шанс выиграть приз. Каждое списание в рамках автоматической подписки также дает новый шанс в розыгрыше. Уникальный ID платежа вы увидите у вас в профиле в истории транзакций.
Приз каждый месяц
Полные правила рекламной игры читайте по
Частые вопросы
1. Если пополнить мой счет Onliner c карты Mastercard для оплаты продвижения, то я буду участвовать?
Нет, участвуют только прямые онлайн-оплаты продвижения. Оплаты со счета Onliner, в том числе через ЕРИП и SMS, не принимают участия в рекламной игре.
2. Можно оплатить любой пакет?
Вне зависимости от того, какой пакет вы выбрали, базовый или максимальный, одна транзакция по оплате дает вам один шанс. Чем больше транзакций — тем больше шансов.
Желаем удачи!
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Продаете авто прямо сейчас? Тогда у вас есть шанс выиграть iPhone 12, одновременно ускорив продажу вашей ласточки! Для этого нужно иметь активное объявление на...
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