Почему важные для развития экономики документы до сих пор пылятся в шкафу

Белорусские власти отложили утверждение на неопределенный срок документов, направленных на либерализацию отечественной экономики. Если эти документы и дальше будут пылиться в шкафу, проиграет не только экономика, но и общество в целом.





Бумаги исписано много, положительного эффекта пока нет

Национальный банк в апреле этого года объявил, что на два года перенес переход на режим таргетирования инфляции. В современном мире этот режим считается прогрессивным. В России, кстати, он используется еще с 2014 года.

Упрощенно суть таргетирования инфляции сводится к тому, что Нацбанк с помощью процентной политики и регулярных коммуникаций с обществом, обеспечивающих повышение доверие к политике центрального банка, воздействует на уровень инфляции.

Переход на такой режим — либеральный шаг, он мог бы повысить информационную открытость денежных властей за счет регулярных коммуникаций Нацбанка с представителями общества.

Однако сейчас в Беларуси наблюдается другой тренд — деятельность госорганов становится все менее прозрачной и публичной. На фоне ухудшения политической ситуации и введения западных санкций постановления правительства выходят с грифом «для служебного пользования», а Нацбанк отменил запланированные на этот год пресс-брифинги.

Вместе с отложенным переходом на таргетирование инфляции, видимо, откладывается и принятие изменений в Банковский кодекс, которые должны создать правовые условия для перехода центрального банка на новый монетарный режим.

Еще один либеральный документ, который никак не может быть принят и опубликован, — программа развития конкуренции. По информации БелаПАН, документ все еще пылится в шкафах руководящих работников Министерства антимонопольного регулирования и торговли, поскольку правительство в прошлом году не согласовало его публикацию.

Правда, МАРТ в 2020 году немного приоткрыл завесу секретности. В ходе делового форума в Минске представитель министерства сообщил, что для подготовки программы проводился расчет индексов состояния конкуренции в различных отраслях. Когда эксперты рассчитали индексы, выяснилось, что по уровню конкуренции Беларусь отстает от стран Центральной и Восточной Европы.

Публикация программы развития конкуренции в Беларуси и ее реализация — необходимые либеральные шаги для раскрепощения деловой инициативы, но в последнее время они откладываются, видимо, из-за неготовности властей создавать равные условия хозяйствования для государственных и частных компаний.

Наконец, еще один либеральный документ, который готовился в 2015—2019 годы при участии членов белорусского правительства и Всемирного банка, но до сих лежит под сукном — дорожная карта структурных реформ.

Поскольку слово «реформы» белорусским властям не очень нравится, в 2019 году документ стали называть дорожной картой повышения эффективности экономики.

Однако, хотя правительство еще осенью 2019-го заявляло, что этот документ находится «в высокой степени готовности», он до сих пор так и не принят. При этом экономисты, которые видели дорожную карту, называли ее либеральным документом, так как она предполагала создание условий для ускоренного развития частного сектора.

Почему либеральные документы пылятся в шкафу?

Экономисты видят несколько причин, по которым перечисленные документы в Беларуси не принимаются и не реализуются.

«Принятие либеральных документов в Беларуси отложили вначале из-за электоральной кампании, а после нее потому, что они оказались не нужны. Ведь в случае принятия таких документов пришлось бы уменьшать участие государства в экономике, а в последнее время мы видим тренд другой — это участие увеличивается», — отметил в комментарии для БелаПАН директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Готовность проводить экономическую либерализацию и принимать решения, стимулирующие развитие частного сектора, зависит от ситуации, в которой будет находиться страна, подчеркнула в комментарии для БелаПАН академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

«Если за счет улучшения внешней конъюнктуры экспорт в этом году вырастет, власти будут считать, что политический кризис — это не страшно, экономика выстояла и либерализация не нужна. Если же экономическая конъюнктура окажется неблагоприятной, возникнет кризис на финансовом рынке, либо ухудшатся отношения с Россией, это может подтолкнуть государство задуматься о развитии частного сектора, и тогда либеральные решения возможны», — предполагает Борнукова.

По мнению экспертов, ситуация в сфере госфинансов должна подталкивать власти принимать документы, которые будут стимулировать развитие частного сектора.

«Этот год на фоне запасов, накопленных за годы профицита, страна, которой нужно миллиарды долларов возвращать по долгам и финансировать дефицит бюджет, может еще благополучно пережить. В будущем, чтобы экономика на фоне финансовых проблем не скатилась в дремучее состояние, понадобятся либеральные документы, направленные на развитие частного сектора», — полагает Чубрик.

Отсутствие таких решений и будет вести к снижению потенциального экономического роста и отставанию страны, считают эксперты.

«До политического кризиса аналитики сходились во мнении, что потенциальные темпы экономического роста Беларуси составляют около 2-3%, сейчас они оцениваются около 1%. Сохранение ситуации, близкой к стагнации, приведет к дальнейшему отставанию Беларуси от соседних стран, которые намерены расти на 4-5% в год», — резюмировала Борнукова.