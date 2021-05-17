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В США грузовой поезд сошел с рельсов из-за обрушения моста
Источник материала: ОНТ
В США из-за разрушения моста потерпел крушение товарный поезд, перевозивший опасные химикаты. Об этом
Авария произошла 16 мая на юго-западе города Сибли с население около трех тысяч человек. С рельсов сошли порядка 30 железнодорожных вагонов. Поезд перевозил нитрат аммония и удобрения.
После инцидента в воздух поднялся черный густой дым. Источник сообщал об угрозе распространения пожара из-за сильного ветра. Население в пределах 8 км от места аварии было эвакуировано.
Фото: скриншот с видео
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В США из-за разрушения моста потерпел крушение товарный поезд, перевозивший опасные химикаты. Об этом информирует The Associated Press. Авария произошла 16 мая на юго-западе...
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