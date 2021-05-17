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Беспорядки в столице Колумбии не утихают: люди недовольны налоговой реформой
Источник материала: ОНТ
Охвачена беспорядками и столица Колумбии. Тысячи людей выходят на улицы Боготы, выражая недовольство.
Акции, поводом к которым изначально стала налоговая реформа, начались ещё в конце апреля. Несмотря на то, что власти согласились пересмотреть планы, протесты не только не прекращаются, но и вспыхивают с новой силой. Во время беспорядков пострадали более тысячи человек. Погибших – более сорока.
Не остаются в стороне и колумбийцы, которые живут в других странах. Так, те, кто переселился в Испанию, прошли многотысячным маршем по Мадриду.
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Охвачена беспорядками и столица Колумбии. Тысячи людей выходят на улицы Боготы, выражая недовольство. Акции, поводом к которым изначально стала налоговая реформа,...
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