Беспорядки в столице Колумбии не утихают: люди недовольны налоговой реформой

Источник материала: ОНТ

Охвачена беспорядками и столица Колумбии. Тысячи людей выходят на улицы Боготы, выражая недовольство.

Акции, поводом к которым изначально стала налоговая реформа, начались ещё в конце апреля. Несмотря на то, что власти согласились пересмотреть планы, протесты не только не прекращаются, но и вспыхивают с новой силой. Во время беспорядков пострадали более тысячи человек. Погибших – более сорока.

Не остаются в стороне и колумбийцы, которые живут в других странах. Так, те, кто переселился в Испанию, прошли многотысячным маршем по Мадриду.

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