Палестино-израильский конфликт: новые жертвы и гуманитарный кризис

Источник материала: ОНТ

Самое крупное с 2014-го противостояние не прекращается неделю, гибнут мирные люди.

Боевики ХАМАС в воскресенье продолжили ракетный обстрел Израиля, а израильские военные нанесли новые удары по сектору Газа. Ракеты радикалов обрушились и на пригород Тель-Авива. По сообщению израильских военных, один из ударов нанесен по дому политического лидера радикальной группировки ХАМАС Яхьи Синвара. Также сообщается, что Израиль нанес удар по офису службы внутренней безопасности боевиков.

Общее число погибших в секторе Газа превысило 200 человек, из них почти 50 детей. В Израиле сообщают о десяти погибших, включая двоих детей. Премьер-министр Израиля пообещал продолжить силовой ответ на ракетные обстрелы и наносить удары «столько, сколько потребуется». Накануне вечером прошло заседание Совета Безопасности ООН. «Эскалация в зоне палестино-израильского конфликта может привести к тяжелейшему военному и гуманитарному кризису в регионе», заявил Генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, единственный выход из конфликта – переговоры. Сразу несколько стран предложили свои площадки для диалога.

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