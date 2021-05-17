Гороскоп на 18 мая: благоприятный день у Львов, Близнецам – обратить внимание на своих детей

Источник материала: ОНТ

Звезды советуют Овнам быть инициативными. Старайтесь использовать все возможности для достижения намеченных планов. Исключите конфликтные ситуации.

У Тельцов может появиться человек, который поможет ваше хобби превратить в совместный бизнес. Учитывайте все нюансы. Отдых в кругу семьи улучшит ваше настроение.

Близнецам следует обратить внимание на своих детей. У них появились проблемы, которые требуют немедленного решения и вашей помощи. Контролируйте свои эмоции.

Раки посвятят весь день работе. Благоприятное время для начинаний в любой сфере. Случайное знакомство может перерасти в длительные и гармоничные отношения.

Благоприятный день у Львов. Ваша уверенность и оптимизм создадут позитивную атмосферу в коллективе. Сложные дела постарайтесь выполнить в первой половине дня.

Мелкие неприятности на работе способны повлиять на эмоциональное равновесие Дев. Правильно расставьте приоритеты и проанализируйте ситуацию.

Весам не следует рассказывать о своих замыслах. Проявите мудрость и расчет. Звезды предостерегают: день для вас травмоопасный. Отложите поездки и исключите риски.

Порядочность и решительность Скорпионов помогут заручиться поддержкой окружающих. Единомышленники с легкостью примут ваше предложение о сотрудничестве.

Неотложные житейские дела отразятся на самочувствии Стрельцов и ухудшат здоровье. Распределите все запланированное в зависимости от важности. Избегайте физических нагрузок.

Козероги весь день будут продумывать романтическое путешествие и менять один вариант отдыха на другой. Вечером вы можете оказаться в компании и станете объектом внимания.

Звезды советуют Водолеям не принимать все близко к сердцу. Не каждая проблема касается вас лично. Идея, придуманная сегодня, может успешно осуществиться уже завтра.

Рыбы удивят окружающих неординарностью суждений. Будьте готовы к тому, что не всем людям понравятся ваши высказывания. Не тратьте свои силы на то, чтобы их переубеждать.

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