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Резерв кормо- и зерноуборочной техники будет создан в каждой области Беларуси
Источник материала: ОНТ
С прицелом на уборку урожая. Подменный фонд кормо- и зерноуборочной техники появится в каждой области.
Уже в этом месяце его сформирует «Гомсельмаш». Под эти нужды создан запас и на самом предприятии. При необходимости техника оперативно появится на полях. Подготовлен и необходимый резерв запчастей. Учли на предприятии и возможный дефицит в регионах специалистов по работе с электронным оборудованием. Такие кадры во время заготовки кормов и уборки будут работать в каждой области. В режиме полной готовности уже сейчас аварийные бригады. Они трудятся без выходных и помогут устранить неполадки в течение суток.
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С прицелом на уборку урожая. Подменный фонд кормо- и зерноуборочной техники появится в каждой области. Уже в этом месяце его сформирует «Гомсельмаш». Под эти нужды...
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