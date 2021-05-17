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Резерв кормо- и зерноуборочной техники будет создан в каждой области Беларуси

17.05.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Резерв кормо- и зерноуборочной техники будет создан в каждой области Беларуси

С прицелом на уборку урожая. Подменный фонд кормо- и зерноуборочной техники появится в каждой области.

Уже в этом месяце его сформирует «Гомсельмаш». Под эти нужды создан запас и на самом предприятии. При необходимости техника оперативно появится на полях. Подготовлен и необходимый резерв запчастей. Учли на предприятии и возможный дефицит в регионах специалистов по работе с электронным оборудованием. Такие кадры во время заготовки кормов и уборки будут работать в каждой области. В режиме полной готовности уже сейчас аварийные бригады. Они трудятся без выходных и помогут устранить неполадки в течение суток.

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С прицелом на уборку урожая. Подменный фонд кормо- и зерноуборочной техники появится в каждой области. Уже в этом месяце его сформирует «Гомсельмаш». Под эти нужды...
 
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