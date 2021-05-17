Внешняя торговля Беларуси растёт

Источник материала: ОНТ

Белорусская экономика показывает положительную динамику и – растёт! Внешняя торговля на подъёме – экспорт товаров, по данным Белстата, за первые три месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на более чем 21%.

Наша страна поставляет за рубеж нефтепродукты, минеральные и калийные удобрения, сельхозтехнику, лесоматериалы и продовольствие. Продолжается и поступление в страну инвестиций. В реальный сектор экономики вложено 3 миллиарда долларов. При этом доля прямых инвестиций – 2,5 миллиарда. В основном эти потоки приходят из России, Кипра, Украины и Великобритании. Белорусские компании за три месяца направили за рубеж 1300 миллионов долларов инвестиций.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram