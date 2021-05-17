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Облава на Цнянском водохранилище - ОМОН задержал велосипедистов

17.05.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 16 мая на Цнянском водохранилище в Минске задержали группу велосипедистов – участников MINSK FIXED GEAR.

Как сообщает spring96.org, сегодня в этом месте должна была состояться любительская гонка Toure de Tsna. Всего, по информации очевидцев, задержали более 10 человек. Один из них был задержан за майку «АнтиЛукашенко». Известно, что людей на четырех микроавтобусах увезли в Советское РУВД «для выяснения».

«Мы собрались устроить гонку, было более 40 человек, – рассказал TUT.by один из очевидцев. – Собрались на горе перед стартом, договаривались без символики. Однако один парень был в майке протестной, подъехал бус и его задержали, мы разъехались – бус уехал. Собрались второй раз стартовать на том же месте, тот самый бус подъехал и начали требовать показать содержимое рюкзаков, но сказали, что «перепишем организатора, вас трогать никто не будет»».

Около часа мурыжили, и тут подъехал второй бус с, как нам сказали, начальством ОМОНа. Тут уж начали всех переписывать, а на вопрос «Зачем?», ответ был, что мероприятие несанкционированное, нужно разрешение исполкома. В результате подъехал третий микроавтобус, часть людей разбежалась, остальных – в Советское РУВД «для выяснения».
 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 16 мая на Цнянском водохранилище в Минске задержали группу велосипедистов – участников MINSK FIXED GEAR.
 
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