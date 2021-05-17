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Облава на Цнянском водохранилище - ОМОН задержал велосипедистов
Источник материала: Партизан
Вечером 16 мая на Цнянском водохранилище в Минске задержали группу велосипедистов – участников MINSK FIXED GEAR.
Как
«Мы собрались устроить гонку, было более 40 человек, – рассказал TUT.by один из очевидцев. – Собрались на горе перед стартом, договаривались без символики. Однако один парень был в майке протестной, подъехал бус и его задержали, мы разъехались – бус уехал. Собрались второй раз стартовать на том же месте, тот самый бус подъехал и начали требовать показать содержимое рюкзаков, но сказали, что «перепишем организатора, вас трогать никто не будет»».
Около часа мурыжили, и тут подъехал второй бус с, как нам сказали, начальством ОМОНа. Тут уж начали всех переписывать, а на вопрос «Зачем?», ответ был, что мероприятие несанкционированное, нужно разрешение исполкома. В результате подъехал третий микроавтобус, часть людей разбежалась, остальных – в Советское РУВД «для выяснения».
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Вечером 16 мая на Цнянском водохранилище в Минске задержали группу велосипедистов – участников MINSK FIXED GEAR.
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