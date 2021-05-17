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Венедиктов: Лукашенко осторожный и умелый игрок, но часики тикают не в его пользу

17.05.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал, как складывается внутриполитическая ситуация в Беларуси.

По словам Венедиктова, не нужно думать, что Лукашенко «простой колхозник». Он очень «хитрый и осторожный». Это, возможно, он был в 94-м таким, но «простые колхозники президентские выборы не выигрывают».

Главред «Эха» подчеркнул, что Лукашенко пытается сохранить свою власть, временно у него это получается.

Однако «часики тикают, и они такают не в его пользу».

Он это знает, поэтому торопится, – пояснил действия Лукашенко Венедиктов в стриме «И Грянул Грэм» на ютюб-канале.

По мнению Венедиктова, Владимир Путин одним щелчком не может что-то изменить в Беларуси. Путин и сам считает, что русские, белорусы, украинцы – это одна нация, которую разделили большевики.

Путин также понимает, что часть народа поддерживает Лукашенко, поэтому его пытались купить, – заметил Венедиктов. – Ему предлагали пост «председателя парламента объединенного».

Как заметил главред, эта история непростая, Лукашенко «не отправляется на пенсию в Крым».

И что теперь прикажите делать, убивать, вызывать Боширова и Петрова? – вопрошал главред. – Лукашенко умелый политик и игрок, очень осторожный и очень хитрый.
 
 
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Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал, как складывается внутриполитическая ситуация в Беларуси.
 
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