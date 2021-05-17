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Эксперты назвали выгодную альтернативу доллару

17.05.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В последние годы американская и европейская валюты укрепляются слабо.


Доллар и евро дорожают по отношению к белорусскому и российскому рублям не очень быстро.

В этих условиях держать сбережения только в одной денежной валюте может быть не совсем выгодно.

Альтернативой доллару является вложение средств сразу в несколько иностранных валют.

Наиболее интересно сейчас иметь в портфеле часть в евро и долларе, часть в юанях и обязательно — рублях, - рассказал эксперт Сергей Звенигородский в интервью агентству «Прайм».

По словам специалиста, хранение части сбережений в местной валюте является важным условием.

Дело в том, что так у человека остаётся возможность быстро реагировать на меняющуюся ситуацию на валютном рынке.

Существует и ряд других финансовых инструментов, позволяющих выгодно вложить свои деньги.

Впрочем, человеку, который не разбирается в экономике и валютных изменениях, рисковать не стоит.

В этой ситуации эксперты не советуют вкладываться в криптовалюты, фьючерсы, опционы и «играть» на фондовом рынке, пишет Белновости
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В последние годы американская и европейская валюты укрепляются слабо.
 
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