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Швед: Более 80 неонацистов осуждены в Беларуси в прошлом и текущем году

17.05.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 80 неонацистов привлечено к ответственности в Беларуси в прошлом и текущем году, сообщил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

"В прошлом и текущем году в Беларуси привлечено к ответственности более 80 лидеров и активных участников неонацистских и ультраправых организаций. Это результат того, что извне пытаются в наше общество эти идеи нацизма протолкнуть", - заявил Швед. 

Генпрокурор отметил, что еще несколько лет назад такие факты "были единичны и расценивались как нечто чуждое и чрезвычайное для нашего общества", пишет interfax.by
"И статистика, и результаты расследования уголовных дел, особенно о массовых беспорядках, и сама ситуация, которая сложилась в медиапространстве, говорит о том, что назрела необходимость принять самые решительные меры ", - подчеркнул Швед. 


 
 
 
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Более 80 неонацистов привлечено к ответственности в Беларуси в прошлом и текущем году, сообщил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в эфире телеканала...
 
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