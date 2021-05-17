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Перевести деньги за границу онлайн теперь возможно всего от 5 BYN
Источник материала: Tut.by
Теперь переводы от Банка БэлВЭБ
Перевод доступен на карточки, выпущенные в странах:
Тариф переводов за границу составляет 1,5%, min 5 BYN.
Чтобы отправить денежный перевод на карту зарубежного банка отправителю нужно:
зайти на страницу
Обратите внимание: переводы в страны Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Украины с комиссией 1,5%, min 5 BYN доступны при выборе переводов по номеру карты от Банка БелВЭБ
С помощью сервиса переводов на TUT.BY вы можете перевести деньги с карты на карту банка РБ с комиссией 1,19% от суммы операции (min 1,49 BYN), а также за границу* с комиссией 1,5% от суммы операции (min 5 BYN), выбрав перевод по номеру карты от Банка БелВЭБ.
* страны Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Украины.
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Теперь переводы от Банка БэлВЭБ в сервисе PLATI.TUT.BY доступны с банковских платёжных карточек, эмитированных банком РБ, на карточки банков-нерезидентов Республики...
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