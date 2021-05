Перевести деньги за границу онлайн теперь возможно всего от 5 BYN

Источник материала: Tut.by

Теперь переводы от Банка БэлВЭБ в сервисе PLATI.TUT.BY доступны с банковских платёжных карточек, эмитированных банком РБ, на карточки банков-нерезидентов Республики Беларусь.

Перевод доступен на карточки, выпущенные в странах: Азербайджан , Армения , Грузия , Казахстан , Киргизия , Молдова , Россия , Таджикистан , Узбекистан , Украина

Тариф переводов за границу составляет 1,5%, min 5 BYN.

Чтобы отправить денежный перевод на карту зарубежного банка отправителю нужно:

зайти на страницу переводов от Банка БелВЭБ ;

ввести реквизиты карточки, с которой будет осуществлен перевод;

ввести сумму перевода;

номер карточки получателя, его имя (First Name) и фамилию (Last Name) (они появятся после ввода номера карты нерезидента);

согласиться с условиями перевода.

Обратите внимание: переводы в страны Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Украины с комиссией 1,5%, min 5 BYN доступны при выборе переводов по номеру карты от Банка БелВЭБ в сервисе PLATI.TUT.BY .





С помощью сервиса переводов на TUT.BY вы можете перевести деньги с карты на карту банка РБ с комиссией 1,19% от суммы операции (min 1,49 BYN), а также за границу* с комиссией 1,5% от суммы операции (min 5 BYN), выбрав перевод по номеру карты от Банка БелВЭБ.

* страны Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Украины.