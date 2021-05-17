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Стоит с дубинкой: Валерия решила перевоспитать потолстевшего Пригожина

17.05.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Валерия решила заняться внешним видом своего мужа: продюсер Иосиф Пригожин заметно поправился и шокировал своих домочадцев и жену.

Пригожин никогда не отличался атлетическим телосложением, но все же старался поддерживать себя в форме ради стройной жены. Но зимой продюсер заболел и даже оказался в инвалидном кресле из-за COVID-19. После выздоровления он поправился и перестал заниматься спортом, после чего набрал 15 килограммов и напугал супругу.

В эфире шоу "Ты не поверишь!" Валерия призналась, что не хочет контролировать мужа и просто физически не может уследить, что он ел за день.

А вот Пригожин настаивает на том, что постоянно испытывает голод, но жена пытается перевоспитать его.

"Холодильник пустой. Она стоит с дубинкой каждый день и говорит - если хочешь дожить до старости, ты должен позаботиться о себе. Но как объяснить, что хочется кушать?", - рассказал продюсер журналистам телеканала НТВ.

Единственное, на что решился Пригожин в надежде сбросить вес - йога. Правда признался, что пока у него получается лишь одна поза - лежа на спине.

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Певица призналась, что ее очень расстраивает внешний вид ее 52-летнего супруга - продюсер резко набрал вес и ужаснул собственную жену.
 
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