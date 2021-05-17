Из-за чего сгорел автомобиль возле Кургана Славы? Поговаривают, что подтекало топливо (обновлено)

Источник материала: Onliner

Читатели Onliner сообщили о происшествии на трассе М2 (Минск — Национальный аэропорт Минск). Вечером 11 мая возле Кургана Славы горел автомобиль. На место выбывали работники МЧС.

Как сообщил пользователь с ником Lavr, инцидент произошел примерно в 20:45. Судя по фото, автомобиль остановился на путепроводе в районе двухуровневой развязки рядом с мемориальным комплексом.





В МЧС Минской области корреспонденту Onliner подтвердили информацию о возгорании автомобиля. Оно произошло в пути следования, сообщение спасателям поступило в 20:42. Пожарные, прибывшие на место, ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

Кроме того, с корреспондентом Onliner связался наш читатель, который был очевидцем ситуации.

— Ехал за этой машиной, когда она начала гореть. Я ехал со стороны Минска и повернул на съезд на МКАД-2, остановился пропустить машины, последним ехал этот автомобиль. Когда он приближался, у него из-под днища были видны искры, как будто чем-то цепляло. Затем, когда он проехал и я поехал за ним, там уже из-под днища вырывалось пламя. Он свернул на съезд на Минск и, когда выехал с него, остановился. Люди вышли из машины, и затем стали видны сильные языки пламени над машиной. Мы наблюдали с Кургана Славы, как горело авто. Спустя 15 минут приехали две пожарные машины: одна со стороны Смолевичей, другая со стороны Минска, — рассказал собеседник.

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После публикации с корреспондентом Onliner связался наш читатель, который может быть знаком с ситуацией. Он прислал фото сгоревшей машины. Как утверждается, это Subaru, хотя опознать авто трудно. Видно, что огонь практически полностью уничтожил автомобиль.





— В ней тек бак, а тем вечером в машине люди целой толпой ехали. Видимо, где-то что-то начало тереть или цеплять и высекло искры. Загорелся бензин. И все, нет больше машины, — рассказал наш читатель.

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