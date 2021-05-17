В трейлере «Броска кобры» показали битвы на самурайских мечах и погони (видео)

Источник материала: Onliner

Paramount Pictures выпустила трейлер боевика «G. I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз». Лента посвящена члену отряда G. I. Joe, который всегда одет в черную одежду и носит маску, целиком скрывающую лицо. Фильм расскажет предысторию этого героя: как он превратился в профессионального бойца и попал в элитный отряд.

Судя по трейлеру, боевик будет насыщенным на экшен-сцены: стоит ожидать много битв и погонь.

Главную роль исполнит Генри Голдинг, знакомый по второстепенной роли в фильме «Джентльмены» Гая Ричи. Постановкой боевика занят Роберт Швентке, режиссер картин «Иллюзия полета» и «РЭД».

Премьера состоится 23 июля.