Водитель поехал на красный и сбил двух детей на великах. Видео момента наезда (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Вчера днем в столице произошла авария с участием «Лады» и двух велосипедистов. В результате двух мальчиков доставили в больницу, пишет ГАИ Минска. В распоряжении Onliner появилось видео момента аварии. Судя по записи, с момента, когда загорелся красный до удара прошло не менее девяти секунд.

В ролике можно заметить, что на автомобиле были наклейки промышленной компании, занимающейся лифтовым оборудованием. Пешеходный переход оборудован тремя светофорами, все они работали.

Водитель Lada двигался на красный по ул. Кирилла Туровского со стороны ул. Франциска Скорины и сбил двух мальчиков, которые на велосипедах ехали через пешеходный переход.







В результате ДТП дети получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение для осмотра, сообщили инспекторы. Им по 13 лет.