ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Водитель поехал на красный и сбил двух детей на великах. Видео момента наезда (видео, обновлено)

17.05.2021 09:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вчера днем в столице произошла авария с участием «Лады» и двух велосипедистов. В результате двух мальчиков доставили в больницу, пишет ГАИ Минска. В распоряжении Onliner появилось видео момента аварии. Судя по записи, с момента, когда загорелся красный до удара прошло не менее девяти секунд.

В ролике можно заметить, что на автомобиле были наклейки промышленной компании, занимающейся лифтовым оборудованием. Пешеходный переход оборудован тремя светофорами, все они работали.

Водитель Lada двигался на красный по ул. Кирилла Туровского со стороны ул. Франциска Скорины и сбил двух мальчиков, которые на велосипедах ехали через пешеходный переход.

Водитель поехал на красный и сбил двух детей на великах. Видео момента наезда (видео, обновлено)

Водитель поехал на красный и сбил двух детей на великах. Видео момента наезда (видео, обновлено)

В результате ДТП дети получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение для осмотра, сообщили инспекторы. Им по 13 лет.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера днем в столице произошла авария с участием «Лады» и двух велосипедистов. В результате двух мальчиков доставили в больницу, пишет ГАИ Минска. В распоряжении...
 
Новости дня
Новости разные
 
Внешняя торговля Беларуси растёт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by