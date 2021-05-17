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Обрушение трибуны в израильской синагоге попало на видео. Больше 200 человек пострадали (видео)
Источник материала: Onliner
Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот. Это случилось в израильском поселении Гиват-Зеев под Иерусалимом. В больницы было доставлено больше 200 раненых, 15 из них находятся в тяжелом состоянии. Два человека погибли. Одному из них было 40 лет, второму — 12.
Как
Напомним, что недавно в Израиле произошло похожее ЧП: в ночь на 30 апреля при обрушении трибун на празднике Лаг ба-Омер на горе Мерон погибли 44 человека, пострадали более 150.
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Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот. Это случилось в израильском поселении Гиват-Зеев под Иерусалимом. В...
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