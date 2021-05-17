Рекорд: 22 поросёнка родила свиноматка у хозяйки из Гродненской области

Алина Пирожок c маленькими свинками. Им сейчас две недели. Фото: Антонина Мархоцкая

Восемь лет она работала заведующей фермы, 20 лет — кассиром. После смерти мужа была молокосборщиком, а теперь её жизнь — это свиньи. «Гэта маё, дзяўчаты, я люблю гэту работу рабіць», — говорит она корреспонденткам. В этом году свиноматка из её частного хозяйства превзошла все ожидания — родила 22 поросёнка. Из них 19 остались живы.