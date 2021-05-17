|
Рекорд: 22 поросёнка родила свиноматка у хозяйки из Гродненской области
Источник материала: Партизан
Алина Пирожок родом из деревни Детки Вороновского района. Ей 71 год. Сейчас она живёт недалеко от родины в деревне Мисевичи.
Алина Пирожок c маленькими свинками. Им сейчас две недели. Фото: Антонина Мархоцкая
Восемь лет она работала заведующей фермы, 20 лет — кассиром. После смерти мужа была молокосборщиком, а теперь её жизнь — это свиньи. «Гэта маё, дзяўчаты, я люблю гэту работу рабіць», — говорит она корреспонденткам
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алина Пирожок родом из деревни Детки Вороновского района. Ей 71 год. Сейчас она живёт недалеко от родины в деревне Мисевичи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)