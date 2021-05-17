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Маргарита Левчук спела песню Владимира Мулявина
17.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусские музыканты в эмиграции порадовали слушателей новой душевной композицией.
Дуэт Маргарита Левчук и Андрей Паук выпустили новую композицию «Краю мой» на стихи Ларисы Гениюш: «Уздымам сэрц нашых шуміць Белавежа» и «Краю мой родны, краю мой мілы».
Получилось очень душевно!
Ранее эту песню исполнял Владимир Мулявин.
Маргарита Левчук и Андрей Паук вынужденно находятся в эмиграции с осени прошлого года. В образе шуточного дуэта «Красная зелень» они выпускают ироничные песни о происходящих в стране событиях.
Также музыканты периодически представляют в своем исполнении известные композиции на стихи белорусских поэтов.
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Белорусские музыканты в эмиграции порадовали слушателей новой душевной композицией.
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