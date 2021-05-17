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Маргарита Левчук спела песню Владимира Мулявина

17.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусские музыканты в эмиграции порадовали слушателей новой душевной композицией.

Маргарита Левчук спела песню Владимира Мулявина

Дуэт Маргарита Левчук и Андрей Паук выпустили новую композицию «Краю мой» на стихи Ларисы Гениюш: «Уздымам сэрц нашых шуміць Белавежа» и «Краю мой родны, краю мой мілы».

Получилось очень душевно!

Ранее эту песню исполнял Владимир Мулявин.

Маргарита Левчук и Андрей Паук вынужденно находятся в эмиграции с осени прошлого года. В образе шуточного дуэта «Красная зелень» они выпускают ироничные песни о происходящих в стране событиях.

Также музыканты периодически представляют в своем исполнении известные композиции на стихи белорусских поэтов. 

«За труд, за еду!» Левчук и Паук записали видео о «красно-зеленом Первомае»

 
 
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Белорусские музыканты в эмиграции порадовали слушателей новой душевной композицией. 
 
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