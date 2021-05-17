СМИ: Биллу Гейтсу пришлось уйти из Microsoft за связь с сотрудницей компании

Источник материала: Onliner

После новости о разводе Билла и Мелинды Гейтс начали появляться подробности о жизни основателя Microsoft. Издание The Wall Street Journal сообщило , что у Билла была связь с сотрудницей Microsoft и по этому поводу совет директоров даже инициировал расследование.

Некоторые члены правления посчитали, что Билл Гейтс из-за этого не может занимать руководящий пост в Microsoft. Гейтс покинул компанию еще до завершения расследования.

Предполагаемый интерес Гейтса к сотруднице возник в 2000 году, но известно о нем стало лишь через двадцать лет. При этом один из источников издания утверждает, что уход Гейтса не связан с той ситуацией: якобы Билл просто захотел больше времени уделять филантропии.

Также издание New York Times сообщает , что Гейтс уделял особое внимание нескольким сотрудницам как Microsoft, так и благотворительного фонда. Представители Гейтса утверждают, что эта информация ложная.