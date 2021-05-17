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СМИ: Биллу Гейтсу пришлось уйти из Microsoft за связь с сотрудницей компании

17.05.2021 10:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

После новости о разводе Билла и Мелинды Гейтс начали появляться подробности о жизни основателя Microsoft. Издание The Wall Street Journal сообщило, что у Билла была связь с сотрудницей Microsoft и по этому поводу совет директоров даже инициировал расследование.

Некоторые члены правления посчитали, что Билл Гейтс из-за этого не может занимать руководящий пост в Microsoft. Гейтс покинул компанию еще до завершения расследования.

Предполагаемый интерес Гейтса к сотруднице возник в 2000 году, но известно о нем стало лишь через двадцать лет. При этом один из источников издания утверждает, что уход Гейтса не связан с той ситуацией: якобы Билл просто захотел больше времени уделять филантропии.

Также издание New York Times сообщает, что Гейтс уделял особое внимание нескольким сотрудницам как Microsoft, так и благотворительного фонда. Представители Гейтса утверждают, что эта информация ложная.

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После новости о разводе Билла и Мелинды Гейтс начали появляться подробности о жизни основателя Microsoft. Издание The Wall Street Journal сообщило, что у Билла была связь с...
 
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