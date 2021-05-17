|
До +26°С ожидается в Беларуси в понедельник
Источник материала: UDF
Фото: БЕЛТА
Об этом сообщили
В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, утром и днем на большей части территории пройдут дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, днем по востоку страны местами пройдут сильные дожди. Ночью и утром на отдельных участках будет наблюдаться слабый туман.
Ветер ожидается юго-восточный умеренный, при грозах порывистый, днем местами по востоку сильный порывистый.
Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля, днем - 17-23 градуса тепла, по востоку - до плюс 26.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ветер ожидается юго-восточный умеренный.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)