Источник материала: UDF



Фото: БЕЛТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так До +26°С ожидается в Беларуси в понедельник Ветер ожидается юго-восточный умеренный.

Об этом сообщилив Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, утром и днем на большей части территории пройдут дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, днем по востоку страны местами пройдут сильные дожди. Ночью и утром на отдельных участках будет наблюдаться слабый туман.Ветер ожидается юго-восточный умеренный, при грозах порывистый, днем местами по востоку сильный порывистый.Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля, днем - 17-23 градуса тепла, по востоку - до плюс 26.