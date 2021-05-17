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Доллар на старте торгов 17 мая упал до минимума за 5 месяцев
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Стоимость корзины валют выросла всего на 0,03% и покинула минимум почти за полгода.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара снизился ещё на 0,0055 BYN до 2,5160 BYN/USD — минимума за 150 дней.
За последние семь торговых сессий стоимость доллара обвалилась на 0,0520 BYN.
Первые сделки с евро прошли по средневзвешенному курсу последнего закрытия 3,0606 BYN/EUR
Напомним, что в пятницу евровалюта упала до минимума за 169 дней, затем на субботних торгах её стоимость поднялась лишь на 0,0010 BYN. Таким образом, курс евро продолжает находится вблизи минимума за полгода.
Курс российского рубля вырос на 0,0058 BYN до 3,4120 BYN/100 RUB, оставив минимум за 12 дней.
Московская биржа
Утром в понедельник российский рубль дорожает к доллару, его курс снизился до 73,77 российских рублей.
Евро подешевел до 89,59 российских рублей.
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Курс российского рубля вырос на 0,0058 BYN до 3,4120 BYN/100 RUB, оставив минимум за 12 дней.
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