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Мисс Вселенная 2021: кто стал победительницей конкурса + фото
Источник материала: UDF
Мисс Вселенная 2021 стала Андреа Меза. Фото: instagram.com.andreamezamx
В тройку лидеров вырвались представительницы Бразилии – Джулия Гама, Перу – Яника Мачета, Мексики - Андреа Меза. В итоге девушку из Мексики признали самой красивой.
Второе место заняла представительница Индии, третье место получила девушка от Бразилии, четвертое – доминиканка и пятое – конкурсантка от Перу.
За всю историю конкурса мексиканки становились «Мисс Вселенная» только в 1991 и 2010 годах. Абсолютное лидерство в конкурсе занимает США – представительницы этой страны восемь раз побеждали в этом конкурсе красоты.
Чем занимается победительница конкурса Андреа Меза
Андрее Мезе 26 лет. Она программист по образованию. Также она увлекается техникой визажа, активно борется за права женщин.
Меза участвовала в глобальной благотворительной ассоциации по сбору средств в Индии, Индонезии и Китае для обездоленных.
Девушка любит петь, ведет активный образ жизни, занимается кроссфитом и экстремальными видами спорта, например, сэндбордингом.
На видео, записанном на церемонии награждения, Меза одета в обтягивающее красное платье в пол. Наряд украшен блестками и вырезом на спине.
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Второе место заняла представительница Индии, третье место получила девушка от Бразилии.
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