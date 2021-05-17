Источник материала: UDF



Мисс Вселенная 2021 стала Андреа Меза. Фото: instagram.com.andreamezamx

Чем занимается победительница конкурса Андреа Меза

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мисс Вселенная 2021: кто стал победительницей конкурса + фото Второе место заняла представительница Индии, третье место получила девушка от Бразилии.

В тройку лидеров вырвались представительницы Бразилии –, Перу –, Мексики -. В итоге девушку из Мексики признали самой красивой.Второе место заняла представительница Индии, третье место получила девушка от Бразилии, четвертое – доминиканка и пятое – конкурсантка от Перу.За всю историю конкурса мексиканки становились «Мисс Вселенная» только в 1991 и 2010 годах. Абсолютное лидерство в конкурсе занимает США – представительницы этой страны восемь раз побеждали в этом конкурсе красоты.Андрее Мезе 26 лет. Она программист по образованию. Также она увлекается техникой визажа, активно борется за права женщин.Меза участвовала в глобальной благотворительной ассоциации по сбору средств в Индии, Индонезии и Китае для обездоленных.Девушка любит петь, ведет активный образ жизни, занимается кроссфитом и экстремальными видами спорта, например, сэндбордингом.На видео, записанном на церемонии награждения, Меза одета в обтягивающее красное платье в пол. Наряд украшен блестками и вырезом на спине.