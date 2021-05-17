﻿ Гороскоп на 17 мая: что ждет все знаки Зодиака. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гороскоп на 17 мая: что ждет все знаки Зодиака

17.05.2021 10:41 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Гороскоп на 17 мая: что ждет все знаки Зодиака
Гороскоп на 17 мая / фото pixabay.com/Alexas_Fotos
Астрологи составили гороскоп на 17 мая 2021 года для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает 1001 Гороскоп.

Овен


У вас может возникнуть чувство неловкости, даже несмотря на то, что все будет идти по плану.

Телец


Не будьте слишком активными там, где лучше отступить. Попытайтесь уловить настроение окружающих.

Близнецы


Если вы давно хотели распрощаться с диетой, то этот день вас к этому подтолкнет. Ведь вам будет очень сложно себе отказать в чем-то вкусненьким.

Рак


Включите всю свою энергию, и вы буквально разрушите стены.

Лев


Будете решать не вы, а кто-то за вас. Поэтому просто плывите по течению.

Дева


Судьба подкинет вам несколько сложных задач, для решения которых вам придется включить всю свою фантазию. И тогда вы сможете превзойти себя.

Весы


В вас может проснуться раздражительность. Постарайтесь собраться и выполнить свои обязанности.

Скорпион


Скорпионы также могут быть раздражительными. При этом не стоит весь свой гнев выливать на людей. Иначе вы рискуете нажить себе врагов.

Стрелец


Звезды наделят вас невероятной силой. Но в какое русло вы ее пустите - будет зависеть только от вас.

Козерог


День пройдет у вас под названием "Сонное царство". И этим собственно все сказано.

Водолей


17 мая вы будете экономить не только деньги, но и свою энергию. Все правильно, не стоит растрачиваться на неважное.

Рыбы


А вот Рыбы будут больше тратить денег. При этом вам стоит воспринимать это не как расточительство, а как вклад.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многим знакам Зодиака стоит активно проводить время.
 
Новости дня
Новости разные
 
СМИ: Биллу Гейтсу пришлось уйти из Microsoft за связь с сотрудницей компании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by