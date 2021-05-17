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МНС не собирается идти на уступки для ИП

17.05.2021 10:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство по налогам и сборам не считает необходимым вводить пятилетний мораторий для индивидуальных предпринимателей на использование электронной маркировки товаров средствами идентификации.

МНС не собирается идти на уступки для ИП
Фото pixabay.com

Как сообщил БелаПАН председатель республиканского общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко, это следует из письма ведомства за подписью заместителя министра Владимира Муквича на обращение объединения. 

Как сообщалось, «Перспектива» предлагает ввести пятилетний мораторий на использование электронной маркировки товаров средствами идентификации. 28 апреля соответствующее обращение разослано в заинтересованные ведомства.

Шумченко напомнил, что 8 июля на территории Беларуси начнет действовать новый механизм маркировки товаров — средствами идентификации. Субъекты хозяйствования будут обязаны использовать товарно-транспортные и товарные накладные, создаваемые в виде электронных документов (электронные накладные), в которых указана информация о нанесенных средствах идентификации.

По информации главы «Перспективы», как только заработает электронная база, электронные накладные понадобятся как для внутреннего перемещения товаров, так и для импорта. По мнению «Перспективы», ни в России, ни в Беларуси к новшеству не готовы, более того, 99% ИП торговли не знают о нововведении.

По словам Шумченко, МНС в своем ответе заявляет, что переходный период был достаточным для подготовки к нововведению. Министерство отмечает, что правовые акты были размещены в сети интернет и обсуждались на Правовом форуме, планируется проведение семинаров, комментарии размещены на сайте МНС.

«В обращении мы писали, что в сети интернет размещена информация, но этого, видимо, недостаточно. Нужно дойти до каждого предпринимателя, а для этого нужно время, поэтому мы и предлагаем мораторий», — отметил руководитель объединения.

В письме МНС, по словам Шумченко, сообщается, что 1 июля начнутся проверочные мероприятия.

Он отметил, что сейчас индивидуальные предприниматели отправляют в Совет министров электронные обращения с предложениями, в которых указывают на проблему с маркировкой, а также поднимают проблему запрета для ИП использования наличной валюты при покупке товаров за рубежом и введения инкассации для ИП, торгующих на открытых рынках.

«Уже отправлено 566 обращений, причем это делается в индивидуальной форме от каждого предпринимателя. Также мы инициировали обращения в местные органы власти, в которых просят собрать советы по предпринимательству в регионах для обсуждения основных проблем», — сообщил глава «Перспективы».

По его словам, Минэкономики, которое курирует индивидуальных предпринимателей, пока на предложение «Перспективы» собраться и обсудить проблемы предпринимательства не ответило. «Особой реакции со стороны властей мы не видим», — отметил Шумченко.

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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