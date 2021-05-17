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Пользователи Instagram сообщают о сбоях в работе соцсети

17.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сбой в работе соцсети произошел примерно в 9.33 по Минску. О проблемах сообщают в основном пользователи из США и Германии, а также Великобритании и ряда европейских стран

По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты (43%) и проблемы с работой раздела Stories (40%), также поступают жалобы на сбои при авторизации (15%), пишет ria.ru
 
Теги: Минск
 
 
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Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения...
 
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