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Пользователи Instagram сообщают о сбоях в работе соцсети
Источник материала: Партизан
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой в работе соцсети произошел примерно в 9.33 по Минску. О проблемах сообщают в основном пользователи из США и Германии, а также Великобритании и ряда европейских стран
По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты (43%) и проблемы с работой раздела Stories (40%), также поступают жалобы на сбои при авторизации (15%), пишет
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Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения...
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