интервью onliner.by Сергей Повалишев объяснил, почему в блокировках (почти) нет смысла onliner.byобъяснил, почему в блокировках (почти) нет смысла





— «Суверенный интернет» в Беларуси можно сделать?





— На мой взгляд, это нереально. Даже если отбросить вопрос стоимости, на 100% вопрос блокировок и ограничений не может быть решен. Всегда найдутся VPN, Tor и другие технические средства, которые позволят обойти ограничения.





В конце концов можно поступить проще: поехать к границе Литвы, Латвии, Польши, России, Украины, достать сим-карту местного мобильного оператора — и часть территории так или иначе будет покрываться оператором зарубежной страны.





В августе прошлого года мы рассматривали вариант отправить сотрудников в поисках интернета к границам соседних стран.





И это не говоря уже про спутники Starlink — через несколько лет нам обещают покрыть Беларусь.





— В Беларуси спутниковые телефоны под жестким контролем. Почему не смогут и модемы колпаком накрыть? Например, запретить ввоз оборудования.





— Тогда люди будут подпольно ввозить из России. Когда-то ведь и со спутниковыми антеннами боролись. Но это как борьба с ветряными мельницами. Что касается «суверенного интернета» — а какой смысл?





— Если о нем говорят, значит, какой-то смысл должен быть.





— Да, об этом все говорят и даже проводят какие-то учения — например, в России. Но по факту дальше разговоров это никуда не уходит. Речь не о том, что надо создать свою сеть по аналогии с интернетом.





Но интернет на то и интернет, что это глобальная сеть, которая объединяет все страны мира, есть стандартизированные технологии, поисковые системы, почтовые службы и так далее. И все это органично, бесперебойно функционирует.

Хорошо, в рамках Беларуси можно создать компьютерную сеть. Но это не будет аналогом интернета. Просто альтернативная компьютерная сеть.





— А опыт Китая применим у нас? Блокировка зарубежных сервисов, все ключевые продукты собственные.





— В Китае большинство блокировок люди успешно обходят. Для этого есть и законные, и не очень законные методы. Блокировки оказывают эффект преимущественно на менее технологически подкованное население. Молодое поколение, айтишники и технари без проблем подключат VPN и обойдут все ограничения. А люди в возрасте, увидев заблокированную страницу, подумают: «Наверное, какой-то сбой, завтра попробую открыть».





То есть блокировки действительно имеют место быть, но они не полностью эффективны. Наверное, раз государства продолжают их использовать, то какой-то смысл в этом видят.





- Августовские блокировки в Беларуси привели к сложностям в работе банков. Значит ли это, что невозможно создать блокировку, которая не будет затрагивать инфраструктуру в целом?





— Опыт России и других стран говорит о том, что попытки точечных блокировок имеют колоссальные последствия для, казалось бы, несвязанных сервисов. При блокировании IP-адреса Telegram оказывалось, что за этим адресом стоят другие сервисы — даже государственные. Через блокировку можно банально выстрелить себе в ногу.





Думаешь, что блокируешь сайт — а у тебя вдруг перестает работать почтовая служба, или начинаются проблемы в работе банков, или компании не могут подать тендерные предложения. Все составляющие инфраструктуры интернета между собой очень тесно переплетены — любое вмешательство чревато.

Я очень надеюсь, что белорусские власти не будут вмешиваться в глобальную работу интернета в Беларуси.





— Допустим, «суверенный интернет» все же начнут делать. Сколько это будет стоить?





— Миллионы долларов, и это не однократная инвестиция. Нужно будет все время поддерживать систему, и подобные суммы потребуется вкладывать ежемесячно. И будь это стопроцентным решением вопроса — тогда еще ладно. Но ведь ограничения можно обойти. И в таком случае смысл вообще теряется.





Плюс репутационные риски. Зарубежный гость ведь пользуется интернетом, и ограничения отразятся на имидже страны.





— В России больше года пытались блокировать Telegram. Почему осознание неэффективности блокировки заняло столько времени?





— Я не думаю, что это не сработало. Да, Telegram заблокировать не удалось, но определенные трудности пользователям блокировка доставила. Какая-то часть была вынуждена покинуть Telegram и перейти, например, в Viber. Так или иначе это был удар для Telegram.





Возможно, в итоге мессенджер получил вдвое больше пользователей: люди увидели, что государство ничего не может сделать. Кто знает, как это отразилось на пользовательской базе.





— То есть блокировка сервисов и сайтов все же позволяет регуляторам добиться своей цели?





— В некотором смысле да. В Беларуси есть список ограниченного доступа: сайты блокируют после включения адресов сайтов в этот список. Создать новый домен в современном мире можно за считанные минуты, а если еще связать его с телеграм-каналом и объявлять подписчикам новые названия сайтов — то будет бесконечная игра в кошки-мышки.





Но, безусловно, часть аудитории после таких блокировок отсекается. Вряд ли многие люди станут гуглить, под каким новым доменным именем найти заблокированный сайт. То есть это полусанкции, которые направлены на отсечение части аудитории. А еще и рекламодатели, возможно, не захотят связываться с такими ресурсами.