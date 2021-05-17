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Власти заблокировали доступ к сайту инфоцентра помощи пострадавшим
Источник материала: Партизан
В Беларуси заблокировали доступ к сайту инфоцентра помощи пострадавшим — Probono.by.
Соответствующее решение приняло министерство информации.
О причине блокировки не сообщается.
На сайте Probono.by была собрана информация об инициативах помощи для участников мирных протестов, забастовок и т.д, сообщает
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В Беларуси заблокировали доступ к сайту инфоцентра помощи пострадавшим — Probono.by.
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