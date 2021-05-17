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Власти заблокировали доступ к сайту инфоцентра помощи пострадавшим

17.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси заблокировали доступ к сайту инфоцентра помощи пострадавшим — Probono.by.

Соответствующее решение приняло министерство информации. 

О причине блокировки не сообщается. 

На сайте Probono.by была собрана информация об инициативах помощи для участников мирных протестов, забастовок и т.д, сообщает Еврорадио
 
 
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В Беларуси заблокировали доступ к сайту инфоцентра помощи пострадавшим — Probono.by.
 
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