ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рейтинг WTA: Соболенко осталась четвертой

17.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Азаренко – 16-я, Саснович – 103-я, Говорцова – 138-я

Опубликован новый рейтинг WTA. После турнира в Майами он разморожен, правила списания очков читайте здесь.

WTA Singles Rankings


Положение на 17 мая 2021

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Эшли Барти (Австралия) 10175
2 (2) Наоми Осака (Япония) 7461
3 (3) Симона Халеп (Румыния)     6520
4 (4) Арина Соболенко (Беларусь)  6195
5 (5) София Кенин (США) 5865
6 (6) Элина Свитолина (Украина) 5835
7 (7) Бьянка Андрееску (Канада)  5265
8 (8) Серена Уильямс (США) 4791
9 (15) Ига Швентек (Польша) 4435
10 (9) Каролина Плишкова (Чехия) 4345
12 (10)     Петра Квитова (Чехия) 4115
16 (16)     Виктория Азаренко (Беларусь) 3526
30 (35)     Кори Гауфф (США) 2156
32 (30)     Анастасия Павлюченкова (Россия) 2070
39 (38)     Светлана Кузнецова (Россия) 1692
41 (49)     Алена Остапенко (Латвия) 1680
103 (103)  Александра Саснович (Беларусь) 788
138 (139)  Ольга Говорцова (Беларусь)   586
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Азаренко – 16-я, Саснович – 103-я, Говорцова – 138-я
 
Новости дня
Новости разные
 
Заблокирован сайт волонтерского проекта Probono.by
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by