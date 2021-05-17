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Реконструкция боя времен афганской войны прошла под Минском
17.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Этой ночью в Беларуси не спали любители зрелищ и военных рекострукций. В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» под Минском прошла акция «Ночь музеев». Выстрелы, взрывы, грохот БТРов. Зрителям показали одну из боевых операций времен афганской войны, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Свои позиции техника заняла сразу после заката. На импровизированном поле боя –один из эпизодов Афганской войны. Моджахеды похитили 16 гражданских специалистов. Они строили хлебозавод недалеко от города Мазари-Шариф. Поиски длились неделю. Большую часть – спасли.
Сегодня Юрий Карпович в роли моджахеда. Бывший милиционер не пропускает ни одну реконструкцию. Говорит, это не только адреналин, но и уроки истории для взрослых.
«Интересно пообщаться с хорошими парнями, интересно показать зрителям, что есть такая война. И, конечно, память, чтобы этого не забывали. Адреналин, конечно, присутствует. Когда рядом работает пулемет ДШК, то адреналин в крови будет, безусловно», – рассказывает участник реконструкции Юрий Карпович.
От взрывов боеприпасов вздрагивают даже самые подготовленные. Но, закрывая уши, продолжают смотреть. Понаблюдать за ночным боем пришли сотни зрителей. «Мы сразу подальше стали. Они так громко стреляют. Громко-громко. Отлично!», – рассказывает папа, пришедший с маленьким сыном. «Не страшно было? Нет! Да, ладно, мне было очень страшно! Понравилось», – делятся впечатлениями мама с дочкой.
«Линия Сталина» – один из крупнейших военных музеев под открытым небом в СНГ. Бронированная разведывательно-дозорная машина, боевая машина пехоты – вся техника в реконструкции экспонаты историко-культурного комплекса.
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«Линия Сталина» – один из крупнейших военных музеев под открытым небом в СНГ.
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