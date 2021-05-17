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В Могилеве Volkswagen сбил 14-летнего велосипедиста
Источник материала: Tut.by
Несовершеннолетний велосипедист попал под колеса легковушки в Могилеве,
По информации инспекторов, вечером 15 мая 28-летний водитель Volkswagen Passat двигалась по улице Якубовского. В районе дома № 62 она сбила 14-летнего парня, который ехал на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован.
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В результате ДТП подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован.
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