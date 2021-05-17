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В Лидском районе BMW влетел в дерево - пострадал водитель
Источник материала: Tut.by
Водитель получил травмы при столкновении автомобиля с деревом в Лидском районе,
Авария произошла вечером 16 мая в деревне Малейковщизна. Предварительно установлено, что 57-летний водитель BMW двигался по улице Мира, не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль задней частью врезался в дерево.
В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.
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Авария произошла вечером 16 мая в деревне Малейковщизна.
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