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Заблокирован сайт волонтерского проекта Probono.by

17.05.2021 10:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Согласно решению Мининформа в Беларуси заблокирован сайт волонтерского проекта Probono.by — это агрегатор открытых инициатив помощи пострадавшим и нуждающимся.


Скриншот: Probono.by

Несмотря на это, связаться с инициативой можно по телефону +375 44 709−79−11 либо через мессенджеры:

  • телеграм-бот @tut_pomogut_bot,
  • через Viber по ссылке http://www.viber.com/probono.

Напомним, список ресурсов ограниченного доступа недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров. Решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам принимаются уполномоченными органами в соответствии с наделенными полномочиями. БелГИЭ не принимает решений об ограничении доступа к интернет-сайтам, а только включает в список ограниченного доступа идентификаторы интернет-ресурсов (доменное имя, IP-адрес, URL), содержащиеся в решениях государственных органов. Поставщики интернет-услуг в свою очередь обязаны ограничить доступ к интернет-ресурсу, идентификатор которого включен в список ограниченного доступа.

Дополнено. В своем телеграм-канале Probono сообщил, что сайт не открывается и из-за границы (нам известно, что ресурс недоступен из Украины). По мнению представителей инициативы, это связано с тем, что сайт probono.by находится на хостинге в Беларуси, и физически сервер расположен в ЦОД (дата-центр) Белтелеком. «Сейчас БТК при обращении к домену probono.by подменяют настоящий IP на другой. То есть блокировка происходит как у провайдеров, так и на уровне дата-центра Белтелекома. Поэтому сайт невозможно открыть даже через VPN — блокируется доступ к самому серверу», — утверждает инициатива.

Мы ранее писали, что волонтерский проект Probono.by — единый портал, агрегатор открытых инициатив помощи пострадавшим и тем, кому требуется помощь в связи с задержаниями и арестами на мирных акциях. В рамках этого проекта действует единый многоканальный круглосуточный контакт-центр. Если позвонить по указанному выше номеру, то волонтер даст нужную информацию или свяжет вас с инициативами и специалистами, готовыми помочь.

Стоит отметить, что проект организован на волонтерских началах — правозащитниками, представителями бизнеса и многочисленными частными инициативами. Прочесть про него подробнее можно по ссылке.

 
 
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Но с инициативой по-прежнему можно связаться через мессенджеры или позвонив по телефону.
 
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