Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Россия может продолжить строительство атомных стратегических подводных ракетоносцев проекта 955 "Борей", сообщил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

Отвечая на вопрос, завершится ли серия после постройки девятой и десятой таких подлодок, он сказал: "Не факт. Серия может быть продолжена. Проект показал себя как удачный, имеет хорошие перспективы по модернизации".

При этом он не смог назвать точное число стратегических подводных ракетоносцев, но уточнил, что в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) прописано количество пусковых установок и боезарядов. Таким образом регулируется и число носителей.

"Девятый и десятый "Бореи" будут сданы до 2030 года, вот где-то в эти сроки и будет выведена из корабельного состава флота последняя АПЛ проекта 667БДРМ", - рассказал Владимир Поспелов.

Что такое проект 955

Подлодки проекта 667 были разработаны в 1960-е. На смену им сейчас приходят стратегические атомные ракетоносцы четвертого поколения проектов "Борей" и "Борей-А". Субмарины проекта 667 пережили рекордное количество модернизаций.

Ракетные подводные крейсера стратегического назначения класса "Борей" или проект 955 были спроектированы в центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин" в Санкт-Петербурге.

При строительстве данных АПЛ применены новые достижения в создании корабельных радиоэлектронных средств для снижения шумности. На вооружении находится современный комплекс "Булава".

Подводные крейсеры оснащены всплывающей спасательной камерой, рассчитанной на весь экипаж. Длина субмарины - 170 метров, ширина - 13,5 метра, глубина погружения - 450 метров, экипаж - 107 человек.

В составе российского флота находятся три подлодки проекта 955 – "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", а также головная проекта 955А "Князь Владимир".

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