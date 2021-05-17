Гоночная машина чуть не сбила зрителей на ралли - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

На автогонках, проходивших в Ленинградской области, произошла серьезная авария, ее последствия могли быть трагичными не только для пилота, но и для десятков зрителей.

Автогонщик из Карелии Олег Лозинский на повороте не справился с управлением и перевернулся. На кадрах видно, что от наезда на толпу машину отделяли метры.

Сам Лозинский и его штурман чувствуют себя удовлетворительно. За медицинской помощью не обращались.

"От удара заблокировались все колеса, переднее правое оторвало, а два задних прижало кузовом. Это автоспорт, здесь такое бывает. Много нюансов. Зацеп дороги, перебор скорости, ошибка в стенограмме", - прокомментировал ситуацию гонщик.

После инцидента зрителям пришлось быстро убрать автомобиль с проезжей части, чтобы другие участники могли проехать, поэтому машину столкнули в кювет.

Ралли "Пикник" традиционно проводится в мае на Карельском перешейке. Эти двухдневные соревнования с 14 по 15 мая стали тридцатыми по счету. "Пикник" - это ралли не только для профессионалов, но и автолюбителей. В рамках этого турнира разыгрываются кубки Санкт-Петербурга и Ленинградской области по ралли.

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