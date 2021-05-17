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Спецназовцы показали, что такое высотное десантирование - видео

17.05.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Отработку высотных прыжков проводили военнослужащие спецназа Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и Центра специальной парашютной подготовки ВДВ Рязани, передает Минобороны России.

Для десантирования использовался самолет Ил-76МД. На такой высоте при разряженном воздухе десантникам потребовалось специальное кислородное оборудование. В ролике, опубликованном военным ведомством, показано, как военнослужащие готовятся к прыжку и проверяют свои высотные комплекты.

"Десантирование выполнялось при скорости самолета более 360 км/час, с использованием комплектов для высотного десантирования "Юнкер-О", – говорится в сообщении военного ведомства.

В комплекте – парашютная система спецназа и кислородное оборудование российского производства.

По информации Минобороны, время свободного падения десантников после отделения от самолета составило порядка полутора минут, а снижение на открытом куполе - около пяти минут.

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Два взвода псковских и рязанских десантников тренировались в прыжках с высоты шести километров. Смотрите на видео, как проходила подготовка к десантированию и сам...
 
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