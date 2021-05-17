Буллинг по-английски: стало известно, почему Кейт Миддлтон травили в школе

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон не всегда была любимицей общественности: в детстве будущей герцогине пришлось столкнуться с буллингом в школе.

Миддлтон называют настоящей иконой стиля для британок - и все это благодаря ее манерам, стилю и характеру. И если сейчас жизнь фаворитки кажется сказкой, то так было не всегда. Кейт прошла настоящую школу выживания в юности, о чем королевский эксперт Кэти Николл и школьная приятельница герцогини рассказали изданию Mirror.

Миддлтон была мишенью для буллинга, когда училась в школе: воспитанницы интерната для девочек не щадили одноклассницу и всячески травили ее.

"Каждая девочка стремилась стать лучшей: самой красивой и худой. Кейт впала в отчаяние, как только вошла в класс", - рассказала школьная подруга, пояснив, что герцогиня поступила в интернат в 13 лет и стала новенькой в классе.

Одноклассницы травили будущую жену принца за то, что она была очень высокой - на голову выше других девочек, а также очень стройной, из-за чего всегда выделялась среди других. К тому же Миддлтон никогда не оставалась ночевать в школе и всегда возвращалась домой, что доводило до бешенства многих детей, которым приходилось жить в интернате и уезжать к родителям только на каникулы.

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